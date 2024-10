Surrealista robo en Mieres: se llevan 150 truchas del escenario de un certamen benéfico de pesca

El Open Internacional de Pesca de Mieres que se celebraba este fin de semana ha quedado deslucido. Una de las jornadas grandes, que iba a celebrarse este sábado, finalmente se celebró a medio gas. Y eso que tenía un fin benéfico. El motivo es que durante la noche alguien se llevó las truchas del estanque del parque Jovellanos de la villa, donde iba a celebrarse un taller de pesca sin muerte para personas con discapacidad.

Solamente dejaron unas 25 de las casi 200 que la asociación 'El Cantu', organizadora de la prueba, había preparado el día antes.

COPE Asturias Estanque del parque Jovellanos de Mieres

Los dirigentes de la asociación todavía no se explican lo que ha sucedido. O mejor dicho, se lo explican, pero no se lo creen. Enrique Fernández, su presidente, cree que el robo ha sido premeditado: “Esto estaba organizado. El que haya sido, que tiene poco cerebro, tuvo que hacerlo organizado y de verdad. Tenían que tener un coche o un camión o algo... no es tan sencillo sacar esas truchas”.

Pixabay Una trucha después de ser pescada

"imagínate la sorpresa..."

La cuenta que hacen desde la organización es que se debieron llevar unas 150 truchas: “Imagínate la sorpresa. Contamos 25 truchas que quedaban en el estanque. Llevamos un cabreo muy grande”.

Más allá de los inconvenientes de que la jornada quedó deslucida por esta circunstancia la sensación todavía es de mayor frustración en la organización porque el Open tenía un fin benéfico. El Open había surgido hace dos años para fomentar una actividad con mucho tirón en la zona, como es la pesca deportiva.