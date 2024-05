"No son cosas de la vida": aluvión de críticas al Principado por las menores tuteladas prostituidas

El escándalo de explotación sexual a cinco menores tuteladas por el Principado está provocando una oleada de críticas contra la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, tras negar fallos en el sistema y achacar lo sucedido a "cosas de la vida". El caso, denunciado por la propia consejería el 19 de enero, saltaba este martes a la luz tras hacer público la Policía Nacional que habían sido detenidos doce hombres, de entre 26 y 44 años, por engatusar a las menores, de entre 13 y 17 años, con dinero y regalos a cambio de sexo. Una de las adolescentes fue quien contó lo que estaba ocurriendo a una educadora, tras lo que se presentó la denuncia en la comisaría. Las cinco chicas están bajo la tutela del Principado en dos centros de Oviedo.

Las palabras de la consejera han caído como un mazazo entre los representantes de los trabajadores de los centros donde residen las adolescentes prostituidas que denuncian falta de medios y fallos que "hay que corregir", según ha denunciado en COPE el presidente de CSIF-Asturias, Sergio Fernández Peña.





"Faltan medios"



"Como tutora mayor, la consejera tiene que asumir su culpa porque no ha sido una actuación correcta", asegura el dirigente sindical que pide cambios y mejoras para que "no vuelva a ocurrir". Fernández Peña considera que los educadores y psicólogos que hay en los centros tutelados son "insuficientes" para dedicar la atención que necesitan los menores de edad que allí residen porque "no es un hotel donde entras y sales cuando quieres, están siendo educados para integrarles en la sociedad con normalidad".

"No son cosas de la vida"

La secretaria de Políticas Sociales de UGT Asturias, Ana García Roza, no comparte la valoración de la consejera de Derechos Sociales porque la explotación sexual de menores tuteladas "no son cosas de la vida".

García Roza ha pedido "investigar y ver qué falló para que personas vulnerables se vean envueltas en algo así". En su opinión, hay que buscar la fórmula para que "no vuelva a pasar".









"La consejera debe pedir perdón"

Las críticas al Gobierno de Asturias por la respuesta que ha ofrecido ante este escándalo de prostitución de menores que están bajo su tutela también ha indignado al diputado del Partido Popular, Luis Venta Cueli, que ha exigido Marta del Arco "que pida perdón a las familias, a las menores y a la sociedad por un drama que abochorna a todos los asturianos".

Venta Cueli denuncia que el Principado ha sido "incapaz" de proteger a menores en situación de vulnerabilidad y cree que la consejera de Derechos Sociales "ha quedado inhabilitada" para continuar en el cargo.

A su juicio, "claro que ha fallado el sistema, las políticas socialistas y la consejera".

"Me da pena que pase esto en Oviedo"

Para el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, es evidente que "algo falló y alguien tiene que tener la responsabilidad". El regidor, que ha lamentado lo ocurrido, reclama medidas para controlar a las menores porque "esto no puede pasar" y ha expresado su pena porque algo así haya sucedido en la capital asturiana.