Un socorrista de Asturias explica lo que nunca debes hacer si te bañas en una zona de corrientes en la playa: "A tres metros de la orilla..."

Con la llegada del verano y del buen tiempo, las playas se llenan de bañistas y los incidentes en el agua se multiplican. En Asturias, dos surferos han tenido que socorrer, esta semana, a tres niños que habían quedado atrapados en el mar, en una zona de corrientes de la playa de Xivares, en Carreño. La imprudencia al acceder al agua o al intentar salir en esos puntos más peligrosos causa la mayoría de los accidentes marítimos.

El coordinador de Salvamento en las playas de Castrillón, Nacho Flórez, ha explicado en COPE Asturias que "la mayoría son imprudencias por bañarse fuera de las zonas de baño habilitadas, aunque también -reconoce- pueden pasar al estar en un medio como el medio marino". Por eso, advierte de que "lo primero que hay que hacer en los arenales es fijarse en las cosas".

EFE/ Paco Paredes Playa de Salinas, en Castrillón

"Es muy fácil y muy difícil a la vez -asegura- porque, básicamente, en las corrientes no rompen las olas, sino que la ola va a romper a los laterales de esa corriente" porque "hay profundidad y la cantidad de agua que hay impide que la ola rompe", explica Flórez. Además, "el agua suele tener más movimiento ondulatorio y, en vez de ir en dirección a la orilla, va en dirección al mar".

¿Cómo actuar en una zona de corrientes?

Si no te has percatado de las señales -o de las advertencias del personal de Salvamento y las zonas que delimitan, habitualmente, los socorristas para el baño- y te has metido en una zona de corrientes, hay que saber cómo actuar. Es habitual que, "en ese momento, la gente entre en pánico, se ponga nerviosa y es cuando se pueden producir los ahogamientos".

EFE/ Eloy Alonso Socorristas del Servicio de Salvamento de Gijón

Entonces, ¿qué hay que hacer? Flórez explica "hay que mantener la calma, y, si tenemos fuerza y sabemos nadar, hacerlo lateralmente hacia donde están rompiendo las olas". Si no es el caso, el coordinador de Salvamento de Castrillón explica que se debe "intentar, en la medida de lo posible, hacer señales para que nos vean y nos puedan rescatar".

Un error peligroso: "Aunque estemos a tres metros de la orilla..."

Lo que no debe hacerse nunca, "aunque estemos a tres metros de la orilla" es nadar a contracorriente porque "las corrientes son mucho más fuertes de lo que pueda ser una persona nadando", asegura Flórez, que advierte de que "se han detectado corrientes con unas velocidades de más de 8 kilómetros por hora".

"Es imposible nadar a contracorriente, por lo que hay que hacer es conservar la energía", zanja.