Sindicatos reclaman la reactivación de las rutas a los centros del ERA suspendidas desde la pandemia

Los sindicatos UGT y CCOO, junto con trabajadores de las empresas de transporte, se han concentrado este lunes frente a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para reclamar la reactivación de todas las rutas a los centros del ERA, algunas de ellas suspendidas desde el inicio de la pandemia.

Estas rutas, han explicado, las cubren trabajadores de los Centros Especiales de Empleo, y hay varios que todavía no han recuperado su empleo desde el cierre obligado por la pandemia en marzo de 2020. El responsable de los Centros Especiales de Empleo del sindicato de enseñanza de CCOO, Ignacio García, ha señalado ante los medios que "no entienden" por qué los contratos menores que la Consejería ha puesto en marcha para reactivar las líneas de transporte cuyo contrato finalizó el 31 de enero no se extienden al resto de servicios.

Actualmente, ha explicado, faltan diez autobuses por reactivarse, entre los que se incluyen los servicios a los centros de Santa Teresa, La Tenderina, Sotrondio, Los Canapés, el CPR Valentín Palacio y la Mixta de Gijón.

A juicio de los trabajadores afectados, la solución ofrecida por la Consejería dirigida por Melania Álvarez es un "parche" que además ha dejado a dos personas en un "limbo laboral". En este punto, García ha explicado que estas dos personas realizaban una de las dos rutas del CPR Valentín Palacio, en Siero. El 1 de febrero en este centro solo se reactivó una de las dos rutas, con lo que dos de los cuatro trabajadores que prestaban el servicio no fueron asumidos por la nueva empresa concesionaria, y tampoco se hace cargo la anterior al entender que el contrato caducó el 31 de enero. "Todo esto repercute directamente en las personas usuarias, personas con dependencia que acudían a los centros en estos transportes y que vemos que al no reactivarse están perdiendo derechos", ha lamentado.

Por su parte, la responsable en UGT de los trabajadores en los Centros Especiales de Empleo, María García, ha explicado que el caso de estos dos trabajadores se debe a la "mala gestión de la Administración. La consejería ha hecho un parche, un contrato menor de un mes y 26 días", ha dicho, con lo que a finales de marzo volverá la "incertidumbre" al servicio. La solución, ha agregado, es hacer una licitación "como siempre ha habido".

Por otro lado, la responsable de UGT ha asegurado que la Consejería adeuda 500.000 euros a una de las empresas que prestan el servicio de transporte desde la pandemia.