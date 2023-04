La SAREB tiene 395 viviendas en Asturias, algunas en mal estado: "no van a solucionar el problema"

El anuncio hecho este domingo por Pedro Sánchez de que pondrá en el mercadode alquiler 50.000 viviendas de la Sareb, a precio asequible, ha sido acogido en Asturias con poco entusiasmo y bastante polémica.

Según Sánchez, el Consejo de Ministros aprobará este martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquiler asequible y se ha comprometido a elevar del 3 al 20 % la vivienda pública en España.

Según fuentes del gobierno, el Consejo aprobará poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas; impulsar el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promover la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.

En Asturias, según su propia página web , la Sareb tiene disponibles 395 viviendas, algunas en muy mal estado y muy desigualmente repartidas. En Oviedo hay 33 viviendas, 44 en Gijón, sólo 6 en Avilés, una en Mieres y otra en Ribadesella. En cuanto a suelo, serían 756 las unidades disponibles en todo el Principado.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ya advierte de que los pisos y casas de la Sareb no van a resolver el problema del alquiler en Asturias, lo que habría que hacer es dar facilidades a los propietarios privados para que pusieran más viviendas en el mercado.

"Yo comparto el objetivo de cada vez es más necesaria la vivienda en alquiler", asegura Calvo, pero entiende que "lo que hay que hacer es ver por qué no existe esa oferta". La presidenta de FADE tiene clara la respuesta: "No existe porque los operadores privados no tenían ni la seguridad ni la rentabilidad adecuadas. Yo creo que es en lo que habría que trabajar".

En el otro extremo, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida considera que la medida anunciada por Sánchez se queda corta. "Es un paso, pero un paso insuficiente", asegura. Para Llamazares, "es evidente que hay políticas de vivienda, a nivel local, que también deben desarrollarse".