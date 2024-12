El Santuario de Covadonga como nunca lo habías visto: el edificio que pudo ser y no fue

La Santa Cueva de Covadonga recibe miles de visitas de fieles que acuden a rezar junto a la “Santina”. Por millares se cuentan también los curiosos que van a conocer uno de los lugares más emblemáticos de Asturias, enclavado en el Parque Natural de los Picos de Asturias. El aspecto primitivo de la oquedad tiene poco que ver con el que hoy conocemos. Hasta el siglo XVIII estuvo recubierta de madera con vigas incrustadas en la roca y “parecía un milagro que no se cayesen”, según recoge la propia documentación del Santuario. Todo eso cambió en la madrugada del 17 de octubre de 1977 con el incendio que destruyó la talla original de la Virgen y todas las pertenencias que allí se encontraban. Fue en ese momento cuando los canónigos acudieron a la corte de Carlos III para lograr fondos que permitieran construir un nuevo santuario.

MUSEO COVADONGA Recreación del templo de Ventura Rodríguez en Covadonga

LO QUE PUDO SER Y NO FUE

Con el apoyo regio garantizado, la Cámara de Castilla designó al arquitecto Ventura Rodríguez (Madrid 1917-1985), el más prestigioso del reino, para que se hiciera cargo del diseño. El proyecto que presentó fue “revolucionario, ambicioso y de grandes dimensiones”, según rememora el historiador de la Universidad de Oviedo, Vidal de la Madrid, que fue artífice del Museo de Covadonga donde se conservan los planos presentados por Ventura Rodríguez. Su propuesta constaba de tres partes. La primera era un gran basamento que encauzaba las aguas del río para que saliera cascada espectacular que aún puede verse. Sobre ella colocaba un gran cubo que sugería una especie de cripta para colocar los restos del Rey Pelayo bajo un obelisco. Y desde ahí se alzaba una gran iglesia con columnas y una gran cúpula.

La idea era que el templo estuviera colocado delante de la Santa Cueva y que tuviera al fondo un gran ventanal desde el que poder contemplar a la Virgen de Covadonga. “Desgraciadamente, no pudo ser”, lamenta De la Madrid que explica los problemas por los que no fue posible. “Construir en Covadonga no era sencillo, hubo problemas de financiación y el cabildo se opuso porque no quería un edificio delante del Santuario”.

EFE Basílica de Covadonga

RECREACIÓN TRIDIMENSIONAL

El fallido proyecto de Ventura Rodríguez vuelve a cobrar relevancia más de dos siglos después gracias a una recreación tridimensional que muestra el “gran edificio” diseñado por el arquitecto madrileño y que ha sido presentado en el Museo de Covadonga. El templo que pudo ser y no fue se queda de forma permanente en el Santuario gracias a un documental, de unos cinco minutos de duración, que pueden ver los visitantes y que ha contado con el mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu.