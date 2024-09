Sánchez se compromete con Barbón a mantener la siderurgia integral en Asturias, "preferiblemente" con Arcelor

Pedro Sánchez ha confirmado a Adrián Barbón que las inversiones para descarbonizar y garantizar el mantenimiento de la siderurgia integral en Asturias se harán con o sin ArcelorMittal

Esa inversión, según explicó Barbón tras la reunión mantenida este viernes con el presidente del gobierno, será "preferiblemente con Arcelor, que ha recibido una subvención de 450 millones de euros del Estado, no lo olvidemos, para afrontar ese plan de descarbonización", pero "no podemos cerrar esa puerta y que aquí empieza, permítanme, la discreción de trabajo entre los dos Gobiernos. Hasta ahí puedo leer".

La apuesta por la siderurgia asturiana es el compromiso más concreto que ha salido del encuentro entre los dos presidentes, en el que tampoco se ha aclarado nada sobre el impacto que pueda tener para Asturias el pacto fiscal alcanzado en Cataluña.

EFE/ Kiko Huesca Adrián Barbón comparece tras reunirse con Pedro Sánchez en Moncloa

El presidente asturiano, que en su comparecencia parecía más preocupado en criticar las rebajas de impuestos en las comunidades del PP que nuevo cupo catalán, sigue agarrándose a que todavía no hay una propuesta concreta y que Sánchez le garantizó que habrá "más recursos para todas las comunidades".

"Lo que busca es renovar un sistema que está obsoleto, que todas las comunidades decimos que tiene que renovarse, que tiene que actualizarse, que tiene que cohesionar, que tiene que garantizar la la prestación de servicios públicos de calidad", explicó Barbón, asegurando que para conseguirlo se aportarán "más recursos en el sistema, es decir, que las comunidades no salgan perdiendo. ¿Cómo se va a hacer eso? No, no me lo ha dicho todavía."

Barbón entregó Sánchez una copia del acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado en 2020 por todos los grupos parlamentarios, con la excepción de VOX, y la Alianza por las Infraestructuras, ratificada este verano.

EFE/Kiko Huesca Pedro sánchez se reúne con el presidente de Asturias, Adrián Barbón

Vial de jove y peaje del huerna

El vial de Jove y el peaje del Huerna también han tenido hueco en la reunión. El presidente asturiano ha explicado a Sánchez el rechazo compartido del Ayuntamiento de Gijón y del Gobierno de Asturias al proyecto que ha planteado el ministerio, y que pasa por la construcción de un vial en superficie. La próxima semana está prevista una reunión entre las tres administraciones -ministerio, consistorio y Principado- para intentar consensuar una alternativa.

En cuanto al peaje del Huerna, prorrogado hasta 2050 por un gobierno presidido por José María Aznar, Barbón ha reclamado que continúen incrementándose las bonificaciones, con el objetivo último de suprimirlo. “El peaje, una anomalía, tiene que desaparecer”, ha afirmado rotundo, el presidente asturiano.

En sus carpetas no solo ha incluido reclamaciones. Barbón también ha puesto sobre la mesa dos iniciativas del Principado que pueden servir de “banco de pruebas” para otras comunidades: la tarifa plana CONECTA, que ya utilizan más de 230.000 asturianos y que ha supuesto un espaldarazo al uso del transporte público, y Les Escuelines, la nueva red autonómica y gratuita de centros para alumnado de cero a tres años.

Barbón ha reconocido una sola discrepancia: la protección del lobo. El Gobierno de Asturias continúa defendiendo que este animal deje de estar incluido en el listado de especies con protección especial.

primeras reacciones

La primera reacción a la comparecencia de Barbón tras reunirse con Sánchez ha llegado de Foro Asturias. Su portavoz, Adrián Pumares, asegura estar "profundamente decepcionado”, recalcado que "constata lo que ya sabíamos. Que estamos solos, que nos ha abandonado".

Para Pumares, "lo que tendría que haber hecho Adrián Barbón es plantarse, decir que no vamos a aceptar bajo ningún concepto esa financiación singular para Cataluña, ni para ninguna otra comunidad autónoma", en vez de "hacer encaje de bolillos o acrobacias tomándonos el pelo a todos los asturianos."

En parecidos términos se ha expresado el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, para quien la reunión "ratifica que los asturianos están indefensos ante las políticas dañinas del Gobierno".

Queipo lamenta que del encuentro "no haya surgido ni un solo compromiso para los grandes problemas y retos de Asturias" y ha criticado que Barbón "siga sin pronunciarse claramente contra el cuponazo independentista y se limite a afirmar generalidades ante el mayor ataque al futuro de los servicios públicos esenciales de la región".

"Barbón respalda la versión que Pedro Sánchez intenta hacer del pacto con ERC para hacer presidente a Salvador Illa, sin defender los intereses de nuestra tierra", ha subrayado.