El Narcea da el “campanu”: Un salmón de 5,305 Kg

El “campanu”, el primer salmón de la temporada en Asturias, ha sido madrugador. Lo capturaba a las siete y nueve minutos de la mañana el pescador ovetense Íñigo Fernández Amantegui en el coto parcial de El Gueyu, en el ríoNarcea. Precintado en La Rodriga, el ejemplar dió un peso de 5,305 kilogramos y midió 76 centímetros.

El pescador ovetense, que ya sacó el campanu de Deva en 2008 y el del Cares en 2015 asegura que, por el momento no piensa venderlo, aunque no lo descarta. En cualquier caso, el dinero que consiga lo donará, asegura, a la asociación Galbán, de familias de niños con cáncer.

CAMPANU TAMBIÉN EN EL SELLA

Pocos minutos después del Narcea, el Sella daba también su campanu. Un ejemplar de 4,630 kilos, capturado por un ribereño, José Manuel Fierros Mori 'Josechu', en el coto parcial de los Espigones de Triongo, cerca de Arriondas. El pescador sí esta dispuesto a vender su ejemplar, si llegan ofertas de algún restaurante.

Este año no habrá subasta de los campanus, con la mayoría de restaurantes todavía cerrados por culpa de la pandemia de coronavirus, no hay suficientes compradores interesados en acudir a la puja. No obstante, tanto el Ayuntamiento de Salas como el de Cangas de Onís, entregarán diversos premios y regalos a los pescadores.

En 2019 el campanu de Asturias salía en el pozo la Pría, del coto El Tilo del río Cares a los pocos minutos de abrirse la temporada siendo subastado por 10.000 euros en Cornellana. El restauranteEl Bosque de Oviedo se hacía con la preciada pieza. También fué otro ovetense, Fernando López Castro, quien lo echaba a tierra. Era un ejemplar de 4.300 kilogramos.