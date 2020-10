Rompen las lunas traseras y laterales en 26 autobuses de ALSA

Comienza la huelga en ALSA con 26 autobuses dañados, siete de ellos en la madrugada de este lunes que se suman a los 19 autobuses que han sido atacados desde el pasado jueves. Daños en las lunas traseras y laterales de los vehículos, incluso en dos autobuses escolares con niños dentro y que hacía la ruta al instituto de Pravia. Una huelga que ha sido convocada por la Corriente Sindical de Izquierdas, que se desmarca de estos ataques haciendo un llamamiento a la calma, exigiendo que reabran las taquillas y repongan los servicios de antes de la pandemia sanitaria. La empresa cifra el seguimiento de este paro en 45 de los 750 trabajadores llamados a la huelga. Los servicios mínimos impuestos por el Principado son del 25% de la flota. Una huelga que no apoyan los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO considerando que no hay motivos para que se lleve a cabo. Desde la empresa aducen que el sector del transporte público está sufriendo un descenso de usuarios por el miedo a compartir vehículos con personas no convivientes y evitar así contagios. Y en medio de esta batalla se encuentran los viajeros, que a primera hora de la mañana se agolpaban formando colas en las estaciones para acceder a los autobuses. Enfado en algunos de ellos porque esta situación les afecta a la hora de acudir a sus trabajos con horarios estipulados y sin tener claro a que hora saldría el próximo servicio. Otros han sufrido retrasos en su viaje también a la hora de hacer trasbordos de un vehículo a otro. Muchos estudiantes también están sufriendo esta huelga y han recurrido al tren para desplazarse a la Universidad o a sus domicilios.