La quinta ola se complica en Asturias: aumentan los ingresos de jóvenes y suben los contagios

La Consejería de Salud confirmó ayer, martes, 565 casos de coronavirus, 122 más que el lunes, en una jornada en la que se registró el fallecimiento de una mujer de 63 años, según los datos publicados este miércoles por el Gobierno del Principado.



Ayer, se contabilizaron dieciséis ingresos en planta, cuatro menos que el día anterior, y cinco en UCI, cuatro más, mientras se registraron ocho altas hospitalarias, tres más que el lunes.



Actualmente, hay 66 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid, dos más que la jornada previa, y las personas que permanecen en unidades de cuidados intensivos ascienden a 19, cinco más.



El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó el martes 5.415 pruebas de coronavirus, 1.446 más que el día previo, y la tasa de positividad se situó en el 11,76 por ciento, frente al 13 por ciento del lunes.



La ocupación total por covid en los hospitales asturianos ha pasado del 2,44 al 2,56 por ciento y, en el caso de las UCI, se ha elevado del 5,03 al 6,37 por ciento.

Los ingresados, cada vez más jóvenes

Tres de cada diez personas ingresadas en los hospitales de Asturias con coronavirus tienen menos de 40 años, mientras que la mitad de los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos no han cumplido aún los 54.



Así lo reflejan publicados este miércoles por la Consejería de Salud, que ha constatado un descenso en la media de edad de las personas hospitalizadas por la covid-19, que se sitúa en 50 años.



Además, tres de cada cuatro pacientes hospitalizados por coronavirus no están vacunados o no han podido completar la pauta.



Las autoridades sanitarias han advertido de que la incidencia acumulada en catorce días en el tramo de edad de 15 a 30 años es 20 veces superior que en personas con más de edad y 4 veces más que la que sufrió este grupo en el pico de las otras ondas epidémicas.



Por ese motivo, la Consejería de Salud mantiene activo el llamamiento a la población asturiana de entre 15 y 30 años para que se someta a un cribado de coronavirus ante el incremento de la incidencia en este rango etario.



De este modo, las personas nacidas entre 1991 y 2006 -ambos incluidos-, que no estén vacunadas frente a la covid y que hayan estado expuestas a situaciones de riesgo de contagio en los últimos días podrán solicitar una cita para realizar una PCR a través de un formulario habilitado en Astursalud.



Asimismo, las autoridades sanitarias instan a las personas con pruebas positivas y a sus contactos estrechos a cumplir estrictamente la cuarentena de 10 días.