¿Quién debería costear la limpieza de las playas asturianas?

El PP ha instado al Gobierno del Principado a colaborar con los ayuntamientos costeros habilitando una línea de ayudas para sufragar los gastos sobre limpieza y mantenimiento de playas, a cuyo coste, frente a la dinámica nacional, Asturias es la única comunidad que no contribuye en la actualidad.



El portavoz de Turismo del PP en la Junta General, José Felgueres, ha planteado esta petición en una rueda de prensa en la que ha señalado al jefe del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, como el único presidente autonómico, y el primero en el Principado, que "no colabora" con los consistorios para hacer frente al gasto que suponen las playas.



Hasta el año 2018 el coste de las tareas de limpieza y mantenimiento de las playas lo asumía Cogersa, ha señalado el parlamentario popular, que ha precisado que, posteriormente, en la etapa en la que Javier Fernández ocupaba el cargo de presidente, el Principado "habilitó" una línea de ayudas para acometer la actividad.



Felgueres ha conminado al Ejecutivo autonómico a continuar con las prestaciones económicas, y ha rechazado la propuesta ofrecida por la Administración al plantear a los ayuntamientos que se acojan a los fondos de cooperación local.



En este sentido, ha advertido que destinar al gasto de conservación de playas parte de los recursos incluidos en los fondos de cooperación implica un "grave perjuicio" para los ciudadanos, ya que se detraen partidas que los consistorios no podrán emplear en otras inversiones, informa EFE.

Felgueres considera "injusto" que los ayuntamientos tengan que hacer frente en solitario a la limpieza de las playas y que el coste recaiga en los vecinos. Sobre todo, en aquellos municipios que tienen arenales junto a las desembocadura de los principales ríos, el Nalón y el Sella, que arrastran gran cantidad de troncos y basura a las playas de Los Quebrantos (Soto del Barco) y Santa Marina (Ribadesella).