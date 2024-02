¿Qué tengo que hacer para seguir viendo la televisión en Asturias?

Ha llegado el día. La Televisión Digital Terrestre (TDT) ha comenzado a transmitir exclusivamente en alta definición (HD), desapareciendo los canales en calidad estándar. El cambio afecta, según el PP, a unos 20.000 asturianos, para los que los populares reclaman ayudas con carácter retroactivo de cara a la implantación de los nuevos decodificadores HD de televisión por satélite. Y es que, desde 2009, casi todos los aparatos tienen TDT con HD integrada. Los que tienen televisión más antigua deberán elegir entre comprar un nuevo televisor o un decodificador para adaptar el antiguo.





En COPE, hemos hablado con Lorena, al frente de Electrodomésticos Colloto. Asegura que se están vendiendo televisiones "pequeñas, de 32 pulgadas para abajo" porque los que las compran son personas mayores, con muebles antiguos y espacio limitado.

Sin embargo, lo que más se venden son los decodificadores: "Ya no tenemos y hemos encargado más; los hemos podido conseguir, pero casi todos nuestros proveedores los tienen agotados", explica Lorena, que reconoce que, "aunque no es nuevo y nos vienen avisando, la gente mayor no se ha enterado muy bien".

¿Qué hay que hacer para seguir viendo la tele?

Ante esta situación, hay cuatro posibilidades: que la televisión ya tenga integrada la TDT en alta definición o que tengas contratada una plataforma (como Vodafone, Movistar o Telecable), en cuyos casos no has notado el cambio; o que tengas una tele antigua, previa a 2009. En ese caso, puedes optar por comprar una televisión nueva o instalar el decodificador, que es algo más complejo.





El decodificador es un aparato de pequeñas dimensiones que debes conectar a la televisión. Se puede adquirir en cualquier tienda de tecnología o electrodomésticos y, originalmente, este tipo de dispositivo se vendía para aquellas televisiones que no tenían capacidad de emitir canales en emisión digital. Ahora, muchos de ellos cuentan con la posibilidad de hacerlo también en HD. Una vez quede instalado, para ver la tele, deberá encenderse primero el decodificador y después, el aparato de televisión.