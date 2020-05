El Principado plantea mantener las ayudas a autónomos aunque vuelvan a abrir

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha comparecido este sábado, en Oviedo, para informar de la situación que ha generado el nuevo coronavirus en Asturias. Estos son algunos de los titulares que ha dejado el jefe del Ejecutivo autonómico

Asturias, solo superada por dos países en el ranking de la OCDE. "Somos la segunda comunidad autónoma que más pruebas PCR realiza por cada 1.000 habitantes y de todos los países de la OCDE, solo Islandia y Luxemburgo hacen más pruebas que nosotros".

Desescalada. "Hago una llamada a la responsabilidad de todos los asturianos. Ahora entra en juego la responsabilidad individual; todos dependemos de todos. El virus está ahí, nos acecha. Asturias no ha ganado la batalla y es importante que mantengamos las normas de seguridad que nos marcan las autoridades porque hay riesgo real de contagios".

Primer día de Asturias en la Fase 0. "Todavía no tenemos datos y no puedo hacer una valoración oficial; pero sí he visto fotografías. Y me preocupa las imágenes que he visto en algunos lugares, con aglomeración de personas".

Ayudas. "Es necesario mantener los ERTE y las ayudas a los autónomos, aunque puedan volver a abrir como consecuencia de la relajación de medidas por la desescalada. Van a tener limitada su actividad económica y hay que mimar a los sectores productivos; vamos a estar con ellos".

Asturias, almacén estratégico de material sanitario. "Hay un planteamiento del SOMA para crear en las cuencas mineras asturianas una reserva estratégica de material sanitario y medicamentos en las instalaciones de HUNOSA. Como presidente, apoyo esta propuesta y ya se lo he trasladado al Gobierno de España".