El Principado se mantiene al margen de la polémica creada por Lastra sobre el Día de Asturias

Queda medio verano por delante, pero en sus primeros pasos en el cargo, Adriana Lastra ha puesto sus ojos en una fecha: el 8 de septiembre. Y no porque sea el Día de Asturias. Porque quiere que en las homilías del arzobispo Sanz Montes no haya alusiones al Gobierno de Sánchez. Tras las declaraciones de este lunes, este miércoles ha llegado la postura del Principado. Gimena Llamedo, vicepresidenta y ejerciendo estos días de presidenta en funciones, se mantiene al margen de la polémica.

Llamedo no quiere entrar en ese tema que ha planteado la nueva delegada de Gobierno con el Arzobispo: “Sobre cuestiones que hayan tenido entre ellos no voy a entrar”. Y delega en Adrián Barbón la decisión de si habrá o no representación del Principado en Covadonga: “Estamos en el mes de julio y el Día de Asturias es en septiembre. La decisión de asistir es del presidente y cuando al tome serán los primeros en conocerla”.

El que sí ha confirmado ya que no va a acudir es Ovidio Zapico, consejero por parte de Izquierda Unida. Su formación nunca ha acudido: “Tenemos perfectamente definida, nítida y clara la diferencia entre Iglesia y Estado. No hemos estado nunca, no vamos a estar y nos gustaría que hubiera una separación clara en Asturias a ese respecto”.