Primer problema para el AVE en la Variante de Pajares: limitan a 30 km/h un tramo por una avería

La Variante de Pajares apenas lleva abierta dos meses y ya tiene la primera incidencia: una avería en un cambio de vías, en las inmediaciones de la Robla, que obliga a los trenes a reducir la velocidad a sólo 30 kilómetros por hora.

La limitación afecta a un tramo de cien metros de la vía número uno y es consecuencia de la "rotura de un elemento de un desvío", según han informado a COPE fuentes de ADIF.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias asegura que ya ha encargado la pieza que sufre el desperfecto y que se está fabricando a medida. "Previsiblemente, en las próximas semanas, se instalará el elemento y se retirará la limitación temporal de velocidad". ADIF también ha aclarado que esta circunstancia "no está afectando a las circulaciones ni a tiempos de viaje" puesto que los trenes se mueven "con normalidad" por la vía número dos.

A 30 kilómetros por hora

El maquinista jefe de uno de los trenes Alvia que la atraviesan a diario la Variante de Pajares, Tasio Reguero, ha detallado en COPE que hay una limitación por la vía uno, a 30 km/h, en los cambios de salida de en la estación de la Robla alta velocidad", explica, destacando que "es una limitación de unos pocos metros, pero, claro, los trenes tienen que pasar por ahí a 30 km/h".

Para evitar retrasos, lo que se está haciendo es aprovechar que existen dos túneles e "ir todos los trenes por la otra vía, por la que no tiene la limitación de velocidad"

"No es normal"



Desviar todos los trenes por la misma vía reduce la capacidad de la variante, aunque, de momento, con los tráficos actuales, no es un problema grave. "En Asturias tenemos, de momento, cuatro trenes de alta velocidad al día", explica Tasio, con lo que "todos los trenes van por la vía que no tiene la limitación", aunque considera imprescindible resolver cuanto antes esta situación. "No es normal que la variante lleve apenas dos meses abierta y ya haya problemas en la infraestructura", recalca.

De momento, no es un problema grave, pero podría serlo muy pronto. La Unión Europea acaba de autorizar que 58 locomotoras puedan utilizar la variante para el transporte de mercancías, lo que incrementará el tráfico, y en marzo está previsto el despliegue de los nuevos trenes Avril, que aumentarán las frecuencias de pasajeros.