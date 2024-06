Preocupa el futuro de la ganadería de leche asturiana: "Es desolador"

Gijón celebra la Feria de San Antonio, en la que se disputa el 44 concurso regional de raza frisona, pero aparte de disfrutar de ese concurso, con los mejores ejemplares del Principado, hay muy pocas cosas que festejar, según nos indican desde ASCOL: la sociedad asturiana de control lechero. Su presidente es José Emilio García. Lleva en el cargo desde el año 2010. En aquellos tiempos había 1.600 socios en la asociación y el año pasado se cerró con un total de 646 asociados en la sociedad Asturiana de Control Lechero (ASCOL).

Falta de relevo generacional

Hay varios motivos para explicar la reducción del número de asociados y el pesimismo que rodea al futuro de los criadores de Raza Frisona. Pero la principal causa es la falta de relevo generacional. El presidente de ASCOL, José Emilio García, está muy preocupado con ese futuro y a la hora de definirlo no tiene dudas; utiliza la palabra "desolador". José Emilio lo explica un poco más y dice que "a la vista de diez años, no es por ser pesimista, pero el panorama va a ser desolador. A día de hoy, más del 60% de las ganaderías de Asturias están en manos de gente que está en el entorno de los 60 años. No hay relevo generacional y es muy difícil pensar quién va a continuar con la gestión de los animales, en muchos casos".

En Gijón un descenso de casi el 50%

En el concejo de Gijón las cifras son muy reveladoras si echamos la vista atrás, diez años. En 2014 había 20 ganaderías bajo el control lechero de ASCOL y con su libro genealógico. Hoy en día, la cifra ha bajado hasta las 11. El ejemplo de Gijón es extensible a toda Asturias. Otra petición de los ganaderos es que se reduzcan las trabas burocráticas y el papeleo para poder gestionar una explotación ganadera. Lo único que piden desde la sociedad Asturiana de Control Lechero (ASCOL) es que les dejen trabajar.





Ejemplares de Raza Frisona que participarán en el 44º Concurso Regional que se va a celebrar en Gijón





ASCOL y el cuidado de la genética

La sociedad Asturiana de Control Lechero (ASCOL) es una cooperativa de ganadero que se fundó en el año 1986. Actualmente, tiene unas espectaculares instalaciones en el concejo de Gijón, en la parroquia de Cenero, en la que se trabaja por la mejora y el control genético de la raza frisona. Tienen un departamento científico y veterinario que se encarga de seleccionar el semen de los mejores ejemplares para poder conseguir el llamado "rebaño deseado". Seleccionan las madres y los padres de los mejores toros de raza frisona, con el fin de aprovechar toda la variabilidad genética.

Los sementales están estabulados en el Centro de Selección y Reproducción de Cenero (Gijón). Está gestionado por Asturgen y homologado por la Unión Europea para el intercambio intracomunitario de material genético.