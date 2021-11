Policías y guardias civiles protestan en Oviedo contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana

Más de dos centenares de miembros de las Fuerzas de la Seguridad del Estado se han concentrado este miércoles ante la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias, en Oviedo, para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como "ley mordaza", que está tramitando el Gobierno central y que, a su juicio, provocará su "indefensión" contra la delincuencia y aumentará la "inseguridad" en las calles.



Tras la pancarta "Plataforma No a la España Insegura" y gritos de dimisión del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los concentrados, convocados por los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, han protestado por la modificación de esta ley que se enmarca en las movilizaciones convocadas por estos colectivos que tendrá como acto principal la celebración de una manifestación el próximo sábado en Madrid, bajo el lema "No a la inseguridad ciudadana".



En preguntas a los periodistas, los representantes de estos sindicatos y asociaciones en Asturias han planteado una serie de situaciones de "indefensión" en las que se encontrarán las fuerzas policiales a la hora de realizar sus atestados en el caso de que se apruebe esta modificación.



En este sentido, el secretario general deJupol en Asturias, Ignacio González, ha afirmado que "se van a producir situaciones muy absurdas, como tener que devolver a un parque a un supuesto pedrasta que fue llevado a Comisaría para poder identificarle" y ha aseverado que "en otros muchos casos no se podrá asegurar la seguridad ciudadana".



Por su parte, el portavoz de la asociación profesional de la Guardia Civil, Roberto Estrada, ha subrayado que esta reforma "devaluará su principio de autoridad" y sus "facultades para defender el Estado de Derecho".



"Estamos en contra de que se nos pueda grabar y que luego estas imágenes lleguen a emitirse en las redes sociales, lo que puede provocar que se nos identifique y que tengamos problemas cuando estemos en la calle junto a nuestras familias", ha recalcado por su parte el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Luis González.



Diversos políticos han comparecido en esta concentración para mostrar su apoyo a las fuerzas del orden como la diputada nacional del PP por Asturias, Paloma Gázquez, que ha indicado que su partido presentará "una batería de enmiendas contra esta reforma que va en contra de la seguridad de los ciudadanos y del trabajo policial".



El Grupo Parlamentario del PP en la Junta General presentará una iniciativa en la Cámara regional para que el Gobierno asturiano inste al Ejecutivo central a que tenga en cuenta las enmiendas presentadas por esta formación en la tramitación para evitar la "indefensión" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Por su parte, el secretario de organización y diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Sergio García, ha afirmado que "no es el momento" de realizar la reforma de esta Ley que, además, supone "un agravio" a las fuerzas del orden.



Por último, el presidente de Vox en Asturias y diputado regional, Ignacio Blanco, ha asegurado que esta modificación legislativa supondrá "una degradación de la función policial" y provocará que los agentes, "ahora indefensos por las denuncias y las sanciones que soportan, no podrán hacer nada".