La Policía maneja como "principal hipótesis" la desaparición voluntaria de Sandra Bermejo

La principal línea de investigación sobre la desaparición de la psicóloga madrileña Sandra Bermejo, de 32 años, el pasado 8 de noviembre en el entorno de Cabo Peñas, es la desaparición voluntaria, "y desgraciadamente encontrarla en el mar", pero sin descartar "ninguna otra posibilidad", ha apuntado este jueves el comisario jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Gijón, Jesús Marco Riaño.



"Estamos trabajando en todas las líneas, pero la principal es la de la desaparición voluntaria en el entorno en el que apareció su vehículo", ha manifestado en una comparecencia ante la prensa en Luanco, la capital del concejo asturiano de Gozón en el que se encuentra Cabo Peñas.



Efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEOS) y la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional retomaron este miércoles la búsqueda por mar en la zona de acantilados de Cabo Peñas después de que hace días se encontrara una camisa "susceptible" de ser de Sandra.



Se trata de una camisa blanca de "una marca superconocida" que no ha sido reconocida por la familia y que "puede ser de ella o no"



La prenda fue encontrada "a medio precipicio", a unos 200 metros de la zona donde inicialmente se centró la búsqueda, y las labores de rastreo se centran ahora en esa vertical de los acantilados.



Riaño ha reconocido que la labor es "como buscar una aguja en un pajar", puesto que esta zona de acantilados está llena de cuevas y de pequeñas playas a las que no es fácil acceder.



El mando policial, que ha abogado por "evitar cualquier tipo de especulaciones gratuitas" porque la familia de Sandra está sufriendo, ha dicho que lo que se pretende es apurar "una más de las posibilidades que se barajan en la investigación", aunque la principal es "la desaparición voluntaria en el entorno de Cabo Peñas". EFE