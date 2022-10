La Policía detecta casos de estafa del “hijo en apuros” en Asturias

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha iniciado una campaña preventiva para evitar la estafa conocida como “el hijo en apuros” ante la proliferación de casos detectados en la comunidad autónoma donde los estafadores fingen ser un familiar y reclaman dinero a sus víctimas a través de WhatsApp.



En un comunicado, la Policía Nacional pide la colaboración ciudadana para evitar esta modalidad de estafa que consiste en enviar un mensaje de texto con una frase similar a esta: “Hola mamá. Mi otro teléfono está roto. Este es mi nuevo número que puedes guardar. ¿Estás en casa?”.



Seguidamente, los interlocutores argumentan que necesitan dinero con excusas genéricas que van desde la supuesta compra de un ordenador a pagos pendientes y no se arriesgan a decir que tienen que pagar el alquiler de su vivienda, porque realmente carecen de datos del verdadero hijo.



La Policía Nacional asegura que generalmente las víctimas no suelen comprobar la llamada y realizan la transferencia del dinero bien a través de la extracción de forma presencial en una entidad bancaria o de su banca online, sin que puedan recuperarlo una vez abonado.



La Jefatura Superior de Asturias recomienda que antes de acceder a un enlace se asegure la fiabilidad y veracidad del mensaje y nunca se faciliten datos personales, bancarios o se realicen pagos a desconocidos.



Además, pide que no se responda a este tipo de mensajes y se compruebe el número de teléfono del familiar especialmente ante la urgencia de la petición del envío de las transferencias y sobre todo si se exige que sean inmediatas, dado que esta fórmula es habitual en los estafadores.



Igualmente, recuerda la necesidad de tomar precauciones si el interlocutor dice que no le funciona ni el micrófono ni la cámara del teléfono móvil ante la petición de que mande un audio o una videoconferencia para comprobar su identidad. EFE