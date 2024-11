Polémica en Asturias por un taller para elaborar broches con forma de vagina para luchar contra la violencia de género

El lío está servido a cuenta de una actividad programada contra la violencia de género. El Ayuntamiento de Mieres, gobernado por Izquierda Unida, ha organizado un taller para elaborar broches de arcilla con forma de vagina con motivo de la celebración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La iniciativa llevaba por lema “No todes les muyeres tenemos vagina, pero sí todes podemos homenajearla”. Y la forma de hacerlo ha sido con un taller para moldear vulvas y colocarlas en la solapa sujetadas por un prendedor. Lo que al gobierno local de IU le parece una “buena idea”, el Partido Popular lo considera “indecente y absurdo”.

¿NECESARIO O INDECENTE?

El taller en cuestión ha sido financiado con fondos procedentes del pacto contra la Violencia de Género y ha costado 300 euros, según la concejala de Igualdad y Feminismo, Nuria Rodríguez, que se muestra sorprendida por el revuelo que ha provocado su iniciativa. “La actividad busca romper estereotipos y prejuicios sobre el sexo femenino y, lamentablemente, tener que justificarla demuestra que siguen existiendo”, ha explicado en COPE.

Ayto Mieres Cartel del curso de broches con forma de vagina

El concejal del Partido Popular, Víctor Ferrreira, no entiende “en qué contribuye un taller de vaginas de arcilla a luchar contra la violencia de género, porque no tiene ningún sentido”. Lo considera un “grave error” y emplaza al gobierno local a pedir disculpas.

LA POLÉMICA LLEGARÁ AL SENADO

Izquierda Unida no tiene intención de pedir perdón porque la concejala Nuria Ordóñez entiende que el taller está justificado y “los genitales no pueden ser un tabú en el siglo XXI”. Tirando de cierta sorna, el gobierno local apunta que “el PP hubiera preferido un taller de corte y confección”. Los populares responden que “hubiera sido mejor gastar el dinero en una casa de acogida para mujeres maltratadas en Figaredo por cuyos fondos no peleó el Ayuntamiento”. La polémica va a llegar hasta el Senado, donde ocupa escaño el popular José Manuel Rodríguez “Lito” que va a pedir explicaciones al Gobierno de España por el uso que IU ha hecho de los fondos públicos destinados la violencia de género.