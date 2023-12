Peláez presume de cuentas: "Son tan buenas que esperamos hasta el apoyo del PP"

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha asegurado que los presupuestos del Principado para 2024 encajan "perfectamente con la línea ideológica" de la diputada de Podemos Covadonga Tomé, aunque ha recalcado que se han diseñado con una amplia "vocación mayoritaria" para que todos los partidos "puedan sentirse cómodos".



"Son tan buenos que tenemos esperanzas de que vote a favor hasta el PP", ha señalado en la rueda de prensa de presentación de las cuentas, que se incrementan un 6,4 por ciento, hasta los 6.348 millones, cuyo proyecto de ley ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno.



El documento ha sido trasladado ya a la Junta General del Principado para iniciar su tramitación parlamentaria, con el objetivo puesto en que puedan estar aprobados el día 29.



Para la aprobación de este proyecto de ley el Ejecutivo precisa del apoyo de al menos uno de los dos diputados del Grupo Mixto: la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, que en las últimas semanas ha incidido en que hay motivos para el acuerdo, o el de Foro, Adrián Pumares, con el que han seguido negociando.



Peláez ha asegurado que Asturias "no puede dejar pasar la oportunidad histórica" que se le presenta y debe "aprovechar al máximo los recursos disponibles" en unas cuentas que están orientadas "a la mayoría social".



"Apelo a todas las fuerzas a que apoyen los presupuestos. Hemos sido sensibles a sus posiciones, dando muestra de que somos un gobierno abierto y que dialoga en beneficio de Asturias", ha comentado.



El consejero ha explicado que el proyecto no ha sido redactado "para que se sienta cómoda una persona u otra", aunque, tras ser preguntado si satisfará especialmente a la diputada de Podemos -que ha mostrado en los últimos días su "buena sintonía"-, ha asegurado que la parlamentaria "debe sentirse especialmente cómoda".



"Encaja perfectamente con su línea ideológica", ha comentado Peláez tras recalcar los "esfuerzos" en sanidad, educación y derechos sociales.



En este punto, el consejero ha reiterado que "cualquier fuerza política" que quiera el mayor beneficio para el Principado "puede sentirse cómoda" con las cuentas, incluido el PP que, a su juicio, no puede dejar pasar la oportunidad de "arrimar el hombro" y puede realizar un "propósito de enmienda" tras no haber apoyado las cuentas de la recuperación tras la pandemia.



"No tenemos el sí de Podemos ni el de ninguna fuerza", ha reconocido el consejero antes de asegurar, no obstante, que las conversaciones están abiertas y el Gobierno tiene "sensaciones positivas".



Del total, 4.107 millones de euros, un 64,5 por ciento del presupuesto, se destinará a gasto social en educación, sanidad o servicios sociales, 290 millones más que este año, y 993 millones a inversiones, 72,7 millones más, con lo que se alcanza la cifra más alta desde 2009.



Las cuentas diseñadas por el Ejecutivo de Adrián Barbón rebajan el impuesto de donaciones y mantienen su apuesta por la llamada "vía fiscal asturiana" con la eliminación de impuestos en la transmisión en vida de explotaciones agrarias y más deducciones a quienes trasladen su domicilio fiscal a Asturias y a quienes tengan hijos menores de 25 años a su cuidado. EFE