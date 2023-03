Oviedo presenta el primer autobús articulado urbano de España 100% eléctrico

Oviedo avanza hacia una flota 100% sostenible en sus autobuses urbanos. Después de implantar hace año y medio el primer autobús de estas características, este jueves ha presentado el primer autobús articulado cero emisiones. Es pionero en España y supone un paso más en el reto de que todo el transporte urbano abandone el consumo de combustibles. La intención es que durante la próxima legislatura toda la flota se convierta en sostenible.

Para ello, esta apuesta irá acompañada también de la instalación de 70 cargadores eléctricos para cubrir la demanda de energía. Correrán a cargo de fondos europeos y cuatro de ellos ya están instalados en el parque de TUA en el Polígono de Olloniego.

Precisamente ahí ha tenido lugar el encuentro entre ALSA, operador de movilidad de TUA y representantes del consistorio. El presidente de la compañía, Jacobo Cosmen, recoge el guante que le lanzó el Ayuntamiento de Oviedo: "El Ayuntamiento nos lanzó el reto de ser una ciudad piloto y una ciudad modelo e instalar la movilidad sostenible y cero emisiones. Cogimos el reto y estamos buscando un transporte en el que ya no hay un motor de combustión, ya no hay ruido y ya no hay emisiones".

Esa iniciativa por la sostenibilidad la refrenda el concejal de Infraestructuras y primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta: "Es una apuesta clarísima por la movilidad sostenible. Si pretendemos impulsar una transición amable del uso intensivo del vehículo privado a otros vehículos alternativos, el transporte público tiene que estar en una posición predominante".