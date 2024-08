La oposición de Asturias, tras escuchar a Barbón: "Ha sido un bluf"

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, no ha conseguido aplacar las críticas de la oposición tras su comparecencia en rueda de prensa para expresar el rechazo de Asturias al preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que "no apoyará nada que vaya en contra de los intereses de Asturias" en materia de financiación autonómica sin descartar acudir a los tribunales. El jefe del Ejecutivo asturiano ha evitado, sin embargo, cualquier crítica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha justificado su tardanza en reaccionar porque estaba de vacaciones y "no soy un superhéroe, soy humano, necesito descansar.

"Un bluf"

El PP de Asturias ha criticado la "falta de contundencia" del presidente asturiano. El diputado popular en la Junta Luis Venta ha calificado de "insuficientes" las declaraciones de Barbón, ya que, a su juicio, han sido un "bluf", porque no ha puesto sobre la mesa "ninguna acción" contra lo que ha calificado como un "ataque" a Asturias.

Los populares han acusado al jefe del Ejecutivo autonómico de "seguir siendo cómplice" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de recurrir a "argumentos peregrinos" para "justificar su silencio" durante estos días.

"Intervención contradictoria y trilera"

VOX Asturias ha visto al presidente asturiano "nervioso" y considera que su intervención ha sido "contradictoria, trilera y falsaria". La portavoz de la formación política, Carolina López, ha expresado que "estamos gobernados por un fiel seguidor de Pedro Sánchez, como la típica mascota sumisa que está esperando por el premio de su amo. Hemos visto a un Barbón sin salidas para defender a su amo, a quien ha evitado nombrar, llegando incluso a reconocer que el sistema de financiación actual está obsoleto, caduco y es insolidario".

López ha calificado la intervención del presidente de "humo" al no explicar "qué pasos daría" el Ejecutivo si se firmase este pacto en Cataluña.

"Nos ha abandonado"

Foro Asturias ha confirmado tras escuchar al presidente del Principado que "siempre que tiene que elegir entre Asturias y sanchismo, elige sanchismo", ha afirmado el portavoz parlamentario de la formación política, Adrián Pumares.

"La respuesta del Gobierno asturiano ha sido muy tímida, muy cobarde y, además, ha sido muy tarde porque el resto de dirigentes de otros territorios del PSOE ha sido mucho más contundentes y más valientes que Adrián Barbón", ha remarcado el portavoz de Foro que recrimina a Barbón que "en lugar de actuar como el Presidente de todos los asturianos ha actuado como un Delegado del Gobierno, no se ha atrevido a criticar a su jefe, a Pedro Sánchez, y nos ha abandonado".