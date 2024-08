El presidente socialista de Asturias, dispuesto a llevar a los tribunales el pacto fiscal PSOE-ERC

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha reiterado este viernes la postura de su Ejecutivo en materia de financiación autonómica, aunque ha evitado pronunciarse en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat: "Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autonómica del régimen común y en contra del principio de ordinalidad", ha dicho Barbón.

El presidente de Asturias, acompañado por los consejeros de su Gobierno, ha insistido en que su postura viene marcada desde hace años y que está recogida, junto a la de otras siete comunidades, en la 'Declaración de Santiago', que firmaron en 2021.

El presidente del Principado, Adrián Barbón.





A pesar de que ha asegurado que el Principado votará en contra si el concierto fiscal para Cataluña llega al Consejo de Política Fiscal y Financiera (el órgano que debe debatir la reforma del sistema de financiación autonómica), ha evitado pronunciarse en contra de la actuación del PSOE y del Gobierno de Sánchez.

Preguntas sin responder

"¿Hubieran pedido que se les consultara antes el acuerdo?", "¿No cree que este cambio que afecta a todas las comunidades requiere una explicación?", "¿Ha generado malestar en el Gobierno de Asturias que se abra la puerta a un concierto fiscal con Cataluña?", son algunas de las preguntas que le han hecho los periodistas al presidente Barbón, que ha evitado responderlas, manteniendo el discurso de que "no apoyará nada que vaya en contra de Asturias".

"No me voy a poner a dar puñetazos encima del atril, yo no negocio así, lo hago con razones y argumentos; y así hemos conseguido cosas muy importantes para Asturias", ha zanjado Barbón.

Libertad para los diputados y tribunales

Ha restado importancia a la petición que hacen otros barones socialistas sobre la convocatoria urgente del Consejo Político Federal del partido, ha eludido sumarse, convencido de que se hará; y ha aclarado que no pedirá a los dos diputados del PSOE por Asturias que voten en contra del acuerdo si el pacto llega al Congreso.

"No voy a vender motos ni milongas, los diputados nacionales obedecen exclusivamente a las disposiciones de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE".

Sí ha asegurado que, "lógicamente, si estudiamos el acuerdo de financiación y consideramos que invade competencias del Principado y tenemos razones legales para ello, por supuesto que lo llevaremos a los tribunales".

Una postura que aún no ha trasladado al presidente Sánchez, aunque "sí a miembros del Gobierno de España y del PSOE", con quienes ha hablado. También a Salvador Illa, quien -como a otros barones socialistas- le ha llamado, según ha confirmado el propio Barbón.