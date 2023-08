Balance de la lucha contra el tráfico de angulas: 18 toneladas intervenidas y 30 detenidos

La lucha contra el tráfico de angulas y anguilas en Europa ha obtenido unos resultados "absolutamente espectaculares" en el último año, con un total de 256 personas detenidas en todo el continente y 25 toneladas incautadas en distintos operativos en los que han participado 32 países.



Responsables del Servicio de la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han dado a conocer estos datos en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, en la que también han participado representantes de la Europol y de las distintas policías francesas y portuguesas que han tomado parte en diferentes actuaciones nacionales e internacionales en el marco de la operación "Lake", que desde 2016 se desarrolla con carácter anual en toda Europa.



Los participantes, entre los que se encontraba el director adjunto operativo de Europol, Jean-Philippe Lecouffe, y el jefe de delitos contra el medio ambiente de la Guardia Civil, José Antonio Alfaro, han explicado que el actual ejercicio 2022-23 constituye la campaña con mejores resultados desde el inicio de la operación "Lake", ya que además de las citadas detenciones han permitido incautar 13 millones de euros y reintegrar a su entorno natural varias toneladas de angulas vivas.



UNA ESPECIE AMENAZADA



La anguila, una especie amenazada por su precaria situación, es un producto muy cotizado en algunos países asiáticos, donde puede alcanzar valores de hasta 9.000 euros el kilo, una circunstancia ante la que las autoridades llevan detectando desde hace años actividades de distintos grupos y organizaciones criminales dedicadas a enviar a Asia lotes de angula (ejemplares inmaduros) viva.



Actualmente, no se permite la exportación de estos especímenes desde la Unión Europea hacia terceros países, lo que conlleva que su salida de la UE se encuentre "totalmente prohibida".



En España las distintas actuaciones desarrolladas en todo el país contra este tráfico ilegal han supuesto cerca de un millar de controles e inspecciones en puertos, aeropuertos y otras vías de comunicación, que han servido para detener a 30 personas e intervenir 18 toneladas de anguila cuyo valor en el mercado negro hubiera superado los veinte millones de euros.



ASTURIAS Y GIPUZKOA



Las dos actuaciones de mayor relevancia llevadas a cabo en España estuvieron centradas en Asturias y en Gipuzkoa, la primera en colaboración con las autoridades portuguesas y la segunda con las francesas, y concluyeron con la desarticulación de tres organizaciones criminales con ramificaciones internacionales.



La desarrollada en Gipuzkoa , denominada "Frijitu" y que tuvo lugar el pasado mayo, finalizó con 27 arrestados en España y Francia y 1,5 toneladas de angulas intervenidas , mientras que las dos operaciones que tuvieron lugar en Asturias , se saldaron con cuatro y seis detenidos , estos últimos miembros de una organización china.



Entre los modos de actuar de estas organizaciones criminales en toda Europa se encuentra el empleo de empresas legalmente establecidas para el comercio de anguila, que introducen en el mercado ejemplares de procedencia ilícita o los exportan de manera fraudulenta a países del sudeste asiático.



EQUIPAJES DE VIAJEROS



Para ello camuflan las angulas en el equipaje de viajeros de avión, mediante complejos sistemas en maletas acondicionadas con bolsas inyectadas de oxigeno que garantizan la superviviencia de los ejemplares hasta 42 horas.



Las distintas policías también han localizado empresas pantalla que camuflaban las exportaciones ilegales de angula entre otros productos refrigerados.



Los comparecientes en la rueda de prensa han destacado que la colaboración entre los diferentes países europeos supone una pieza "clave" en la lucha contra las organizaciones criminales que desarrollan esta actividad delictiva.



Por este motivo, el responsable de la Europol Jean-Philippe Lecouffe ha instado a los países que aún no cuentan con "estructuras" policiales especializadas en crímenes contra el medio ambiente porque de lo contrario las normas no podrán aplicarse "de forma eficiente", mientras este tipo de criminalidad sigue "aumentando sin parar".