La ONCE entrega sus Premios Solidarios

La Fundación Banco de Alimentos de Asturias, Isolina Riaño Galán, Serenos Gijón y la Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria por el Programa Paciente Activo Asturias (PACAS) reciben los Premios Solidarios ONCE Principado de Asturias 2021.

Se trata de la máxima distinción institucional que la Organización concede anualmente a nivel autonómico, que este año se han celebrado bajo el lema ‘Separadamente juntos’, tras la suspensión de los premios el año 2020 por la pandemia. Estos galardones se han convertido en un homenaje a la resistencia y solidaridad de la sociedad asturiana.

Fundación Banco de Alimentos de Asturias, en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, por su constante lucha contra eldespilfarro de alimentos, y contra el hambre y la malnutrición en el Principado de Asturias con una trayectoria de 25 años, siendo el voluntariado el centro del Banco, gestionando la generosa colaboración de los asturianos con sus donaciones, distribuyendo alimentos a las personas en situación y/o riesgo de exclusión.

En el apartado de Persona Física, el Solidarios es para Isolina Riaño Galán, por sus valores personales y profesionales de estaendocrinóloga pediátrica y su sensibilidad social implicándose en causas solidarias. Compatibilizando un prolífico desempeño profesional con una activa pertenencia en proyectos de cooperación al desarrollo en el Tercer Mundo y siendo una de las médicas pioneras en la Bioética en Asturias, llevando a cabo su incansable labor como cooperante trabajando con distintas asociaciones, miembro fundador de la asociación “Arco Iris, Educación para el Desarrollo”.

En la categoría de Empresa, el galardón es para Serenos Gijón, por conjugar la inserción laboral de colectivos desfavorecidos con laprestación de servicios a personas, comerciantes, al turismo y a la ciudad en general. Además de recuperar un oficio de los más antiguos de España, y que aporta una gran seguridad a la ciudadanía y comerciantes locales con sus rondas nocturnas, da empleo a personas con difícil inclusión en el mundo laboral y permite mejorar la calidad de vida en la ciudad de Gijón.

Finalmente, la Dirección General de Cuidados, Humanización y AtenciónSociosanitaria, ha sido premiada en el apartado de Administración Pública, por el programa Paciente Activo Asturias (PACAS), que se desarrolla desde el año 2015 en Asturias mediante talleres, para mejorar la calidad de vida de personas afectadas por patologías crónicas a través de mecanismos de apoyo y formación entreiguales, que faciliten una mayor autonomía del paciente y sus familias, y mayor efectividad en los cuidados. Los destinatarios son personas con enfermedad crónica y personas cuidadoras, llegando también a grupos vulnerables mediante la colaboración con diferentes instituciones y entidades del Tercer Sector.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Principado de Asturias 2021 ha estado formado por Melania Álvarez García, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias; Ignacio Monserrat Fuertes, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Oviedo; Víctor García Ordás, presidente de la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias; Mónica Oviedo Sastre, vicepresidenta primera del CERMI-ASTURIAS; María Díaz Alonso, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en el Principado de Asturias; Pedro Ortiz Castillo, delegado territorial de la ONCE en el Principado de Asturias; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; e Iván Fernández Cienfuegos, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en el Principado de Asturias.