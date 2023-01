Nuevo récord en las urgencias del HUCA: 461 asistencias en un día

El servicio de urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias ha batido este lunes el récord de pacientes atendidos, con 461 consultasen una sola jornada. La cifra supera en ocho el anterior máximo alcanzado el pasado mes de junio, cuando se realizaron 453 asistencias en un sólo día.

La razón de este alto número de pacientes no es una nueva pandemia o una catástrofe, sino una suma de factores en la que tiene especial peso la saturación existente en la atención primaria. "Nosotros estamos aquí siempre abiertos, por lo que la gente cuando tiene algún problema y le dan cita para dentro de 10 días viene a urgencias", explica José Antonio García, presidente en Asturias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

Según García, los lunes son, habitualmente, el día de la semana con mayor número de urgencias, a lo que en esta ocasión se ha sumado que veníamos de un largo puente festivo. "Se han juntado varios días sin poder acudir al médico de cabecera" explica, a lo que se ha añadido "el aumento de virus respiratorios en estas fechas". La tormenta perfecta.

Para poner freno a esta situación, la clave está en mejorar la atención primaria. "Habría que mejorar la cobertura de las vacantes y los huecos", asegura José Antonio, eso "mejoraría la asistencia de los pacientes y disminuiría la presión en urgencias". El objetivo tendría que ser "que venga al Hospital lo que tenga que venir exclusivamente".

Entre tanto, intentan prestar asistencia a todos los que acuden, aunque tampoco están sobrados de medios y personal. "No hay personal para contratar y cuando hay un compañero que no puede venir, alguien en su descanso tiene que hacer su turno", explica, aunque "de momento no ha habido descubiertos en ningún momento".

"El personal que debe estar en cada turno, está", recalca, pero "a base, sobre todo, del esfuerzo de compañeros que hacen turnos extra, porque también hay incidencias que tenemos que cubrir".