Nuevo incumplimiento de Transportes con Asturias: La llegada de los trenes Avril se retrasa

Si estabas esperando este 1 de marzo para comprar los billetes de los nuevos trenes Avril entre Asturias y Madrid, te puedes sentar a esperar. La venta se retrasa y también su puesta en funcionamiento, en un nuevo incumplimiento del Transportes, Oscar Puente, que había comprometido que los billetes se pondrían a la venta este viernes y que los trenes entrarían en servicio antes de finalizar el primer trimestre.

El Ministerio de Transportes ha informado este jueves de que "no es posible fijar una fecha de inicio definitivo" de los trenes Avril, que están diseñados para circular a más de 300 kilómetros por hora, debido a las "ineficiencias e incoherencias" del proyecto desarrollado por Talgo.



La operadora Renfe y el administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, han mantenido este jueves una reunión con Talgo en la que el fabricante ha manifestado que espera disponer en el menor plazo posible de once unidades de trenes de rodadura desplazable y cuatro de ancho fijo, han informado fuentes ministeriales.



Si Talgo confirma la buena marcha del proyecto "podría iniciarse el servicio en cuanto se formalicen esas entregas de trenes", pero "la empresa no ha transmitido certeza alguna sobre la marcha del proyecto, que todavía refleja ineficiencias e incoherencias", han añadido las fuentes.



"En estas condiciones, no es posible fijar una fecha definitiva de inicio del servicio", que inicialmente se preveía para el primer trimestre de este año.



Así, la puesta en servicio queda a la espera de que Talgo "confirme la buena marcha de todas las pruebas de fiabilidad y los calendarios de entrega, algo que hoy no ha hecho", han añadido desde el ministerio.



Los trenes de la serie 106 están realizando todavía las pruebas de fiabilidad, "responsabilidad única y exclusiva de Talgo" y desde Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se está exigiendo a Talgo, "responsable de todo el proceso de homologación y certificación de los trenes, la máxima diligencia en este proyecto prioritario".



La venta de billetes para los servicios con los nuevos trenes estaba prevista para este uno de marzo, pero, "ante las incertidumbres que transmite Talgo, Renfe ha decidido ampliar la venta con la oferta actual hasta finales de abril.

Un jarro de agua fría

El aplazamiento de la llegada de los trenes Avril ha provocado una cascada de reacciones en Asturias.

El consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, ha exigido del Ministerio conocer "en detalle" las circunstancias que han impedido que se pongan a la venta los billetes para los nuevos trenes. Calvo asegura que el Gobierno asturiano necesita ser informado para así afrontar junto a los empresarios del sector turístico los necesarios trabajos de promoción.



El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha lamentado el retraso asegurando que "es un jarro de agua fría", destacando que "es una mala noticia para muchos sectores asturianos, porque además entendíamos que esta Semana Santa iba a ser de récord".

El diputado del PP de Asturias, Pedro de Rueda, considera que este atraso es una "nueva chapuza" con la Alta Velocidad en Asturias y "una tomadura de pelo" a los asturianos.

Y el secretario general de Foro Asturias y diputado en la Junta General, Adrián Pumares, denuncia que "no es más que una nueva muestra del ninguneo al Principado de Asturias" y critica el "silencio cómplice" del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón.