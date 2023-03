El nuevo IES de La Corredoria será "el más grande de Asturias" y tendrá capacidad para cerca de 700 alumnos

El barrio ovetense de La Corredoria tendrá en el curso 2025-2026 un nuevo Instituto de Educación Secundaria que será el más grande de Asturias, un centro con cuatro aulas por curso para más de 700 alumnos, con 24 unidades de ESO y ocho de Bachillerato, y que supondrá un coste de 17,2 millones de euros.



El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha subrayado este jueves que con el inicio de la obra de este el nuevo IES de La Corredoria, que tiene un plazo de ejecución de 24 meses, se salda "una deuda histórica" con una comunidad educativa que ha protestado por el retraso en la construcción de este centro, que se empezó a presupuestar en 2017. "Quiero pedir perdón a las familias", ha aseverado Barbón, que ha lamentado que, pese a tener ya adjudicada la obra con los fondos presupuestos para su construcción, la empresa adjudicataria "se largó".

Pilar Suárez es la presidenta del AMPA del Colegio Carmen Ruiz Tilve y agrupa la opinión de los AMPAS del Colegio La Corredoria I, del Poeta Juan Ochoa y del IES La Corredoria. Todavía guarda cautela: "Queremos manifestar alegría con el inicio de las obras, pero las palabras que dijo el presidente no son del todo ciertas, no llevamos desde 2017. Llevamos más de 12 años luchando por este equipamiento y es la cuarta vez que se pone en marcha. Somos muy escépticos y tenemos que ser cautos. Exigimos que no quede en un acto de precampaña electoral y que el comienzo de las obras sea inmediato. Que sean 24 meses de verdad".



Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha agradecido la respuesta dada por el Gobierno regional y ha afirmado que espera que la construcción de este instituto se realice sin incidentes. La parcela donde se levantará el nuevo centro ha sido cedida por el consistorio.

Al acto protocolario del inicio de la obra también ha asistido la consejera de Educación, Lydia Espina, que ha resaltado que la puesta en marcha de este centro para el curso 2025-2026 supondrá "un desahogo muy importante para todo el barrio".