El nuevo Clase C: "una joya" de Mercedes en la Feria de Muestras

COPE ha conocido el nuevo Mercedes Clase C. "Nuevo con letras grandes", según el jefe de ventas de Adarsa, Javier González. El coche es uno de los grandes atractivos a la entrada del recinto ferial. "Es una maravilla, es un coche que del anterior sólo tiene la letra C. Es súper moderno y avanzado tecnológicamente. No tiene nada que ver con el anterior".

Hay otros modelos que Adarsa ha llevado, también, a la Feria. El Clase A, el GLC... Todos, además, con descuentos especiales de Feria. Por eso, Javier anima "a todo el público a que venga a ver los coches estas dos semanas".