Nuevo ataque del lobo en Salas: "Es la octava desde diciembre"

Los ganaderos siguen sufriendo al lobo. Pocos días después de que la Unión Europea votase a favor de reducir su protección, este animal sigue causando estragos en las ganaderías asturianas. En esta ocasión, la perjudicada ha sido la Ganadería Marrón S.C, que ha visto como una de sus novillas ha aparecido comida por el lobo a escasos 400 metros del campo de fútbol de Salas.

El propietario de la ganadería es Fernando Marrón, que también es Coordinador Regional de Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias, denuncia que no se trata de un hecho aislado. "Cuando llegué a las fincas, me faltaba una novilla y estuve buscando hasta que encontré los restos. Estaba comida. Es la octava que lleva comida el lobo desde diciembre", ha explicado.

Marrón ha señalado que "aquí parece que nadie tiene nada que decir ni que hacer". "Todavía hay que aguantar la hipocresía de este gobierno -del Principado- que dice que hay que sacar al lobo del LESPRE, mientras que el propio partido sigue diciendo que no. Y no solo eso, si no que van a Europa y exclusivamente desde España votan a favor de mantenerlo, cuando el resto está viendo que es inviable", ha zanjado el ganadero.

muy cerca

Especialmente llamativo es la cercanía a la población con la que viene actuando el lobo en la zona. "Otra la comió en medio del pueblo. Y me consta que en las zonas más altas están matando al lado de las casas, no en el monte. No tiene sentido y nunca lo tuvo. Cuando pasaba a finales del siglo pasado, se controlaba a esos lobos que andan sueltos, a parte de la manada y que necesitan comer", ha recordado Marrón.