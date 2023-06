Nuevas normas para acceder a las residencias del ERA: "Las personas con dependencia tendrán prioridad"

El Principado publicará este jueves la reordenación de la lista de espera de los Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) con el fin de aclarar las condiciones en las que se encuentra cada solicitante para que todas las personas puedan acceder a la información con datos concretos.



A preguntas de los periodistas sobre el aumento a más de 2.000 personas de la lista de espera del ERA, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha respondido que las personas que están esperando por una plaza pública residencial "no implica que estén o dejen de estar atendidas o no cuenten con una atención adecuada".



En este sentido, ha indicado que "muchas de estas personas acceden a centros de día o cuentan con prestación económica vinculada al servicio o están en residencias privadas o en plazas concertadas, a la espera de poder acceder a una plaza pública".



Según las estadísticas que publica el ERA, en Asturias hay 2.134 personas en lista de espera, de los que 1.475 son mujeres y 659, hombres.



En la rueda de prensa para presentar el programa "Talentos" de inserción de personas discapacitadas de la Fundación ONCE, Álvarez ha explicado que hay muchas personas que estando en la lista "renuncia varias ocasiones a una plaza que se les concede", lo que provocará que, tras la nueva reorganización, "pasen al final de la lista o desaparezcan de ella por un tiempo".



La instrucción que publicará la administración asturiana pretende organizar este acceso y las condiciones en las que se pide una plaza con los datos concretos de cada solicitante, además de primar el mayor grado de dependencia en cada caso sin olvidar los casos de extrema gravedad por emergencia social.



La consejera ha explicado que la instrucción se publicará ante la necesidad de "aclarar esta situación, por garantizar el principio de transparencia y para matizar que la gestión es la adecuada para el acceso a estas plazas" y para poder aportar esa información conjunta de qué personas están en lista de espera y cuántas de ellas están atendidas en otro tipo de recurso, a la espera de un recurso público"