La nueva norma de la que nadie habla para comer en un restaurante de Asturias

Han sido cuarenta días y cuarenta noches con la persiana bajada. Los bares, cafeterías, sidrerías y restaurantes de Asturias abrirán, de nuevo, este lunes bajo unas duras restricciones marcadas por el Gobierno del Principado.

El número máximo de comensales en las mesas y la distancia entre las sillas complican la reapertura de muchos negocios y también su rentabilidad. Son las restricciones más sonadas porque han enojado a los hosteleros pero hay más limitaciones que tendrán que cumplir.

Entre las condiciones impuestas para la reapertura hay una que ha pasado desapercibida y afecta directamente a los clientes. “Se evitará comer del mismo plato”. La costumbre de compartir el postre, una bandeja de embutidos, una tabla de quesos o unas 'bravas' tendrá que desaparecer: no está prohibida pero las autoridades sanitarias aconsejan no hacerlo. Los clientes también tendrán que llevar puesta la mascarilla siempre que no estén comiendo o bebiendo.

Aquí tienes los siete puntos que no pueden saltarse hosteleros ni clientes:

1. En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no estará permitido el consumo en las barras.

2. Se prohíbe el servicio en barra al cliente o por parte del cliente, excepto para la recogida de comida a domicilio.

3. Tanto en el interior como en el exterior se realizará el consumo sentado en mesa. Deberá hacerse uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y se evitará comer del mismo plato.

4. En las mesas, tanto en el interior como en terrazas, se restringirá la presencia a 4 personas como máximo

5. La distancia de seguridad entre silla y silla de diferentes mesas será de un mínimo de 2 metros, tanto en el interior del local como en las terrazas.

6. En los espacios interiores de las instalaciones se realizará un cumplimiento estricto de la normativa relativa a la ventilación y climatización garantizando la ventilación mediante ventilación natural u otros sistemas de ventilación. Aquellos espacios interiores que no puedan garantizar una ventilación adecuada no podrán ser usados.

7. Se recomienda, siempre que sea posible, el consumo en terrazas para disminuir el riesgo de contag