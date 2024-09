El motivo por el que el ticket medio de los restaurantes de Asturias ha caído un 10 por ciento

El verano ha sido "razonablemente bueno" para el sector turístico de Asturias, aunque con matices. Los datos de agosto han superado los del año pasado, con una subida de la ocupación hotelera del 83% al 93%. En julio llegó al 86%, dos décimas por encima de 2023. Septiembre, en cambio, ha tenido el peor comportamiento de los últimos años, principalmente, para los alojamientos rurales y las empresas de turismo activo. Los campings han tenido una ocupación similar al del año pasado, "aunque el año el muy largo y vivimos del verano".

Agosto sigue siendo el mes más fuerte y Asturias no logra la ansiada desestacionalización que permita tener turistas todo el año. El sector aún no percibe de forma unánime el efecto multiplicador del AVE. Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Lena son los concejos que se están beneficiando de la puesta en servicio de la Variante de Pajares. Sin embargo, aún no lo perciben en los alojamientos rurales que reclaman una mejora del servicio ferroviario de cercanías que facilite la movilidad de los visitantes. Tampoco consideran que haya sido de gran ayuda el servicio de autobuses lanzadera puesto en marcha por el Principado porque está funcionando como "meras excursiones", según ha remarcado Jaime García, presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA).

SALVADOS POR EL TURISMO EXTRANJERO

El aumento del turismo internacional, que ha pasado del 12 al 20% gracias a las nuevas conexiones aéreas, ha permitido salvar los datos del sector turístico asturiano este verano, frente un turista español que reserva a última hora para fines de semana con buen tiempo y que, además, consume menos. "Vemos al turista nacional más flojo con el bolsillo", han expresados los empresarios.

Turismo Turistas en el oriente de Asturias

tickets más bajos en los restaurantes

Los hoteles de Asturias han tenido más huéspedes que el verano pasado, pero ese incremento en los alojamientos no se ha trasladado a los restaurantes que acusan un descenso medio de los tickets y del número de comensales del 10%. ¿A qué se debe? El vicepresidente de OTEA, Fernando Corral, lo achaca a la "masificación de eventos" organizados en la época estival que mueven a los potenciales clientes a otros lugares. "Empieza a ser preocupante", ha denunciado el representante del sector hostelero, que tampoco ha pasado por alto la falta de personal que acusa el sector y que no ha permitido montar terrazas en algunos negocios de la región.

EFE / J.L. Cereijido Terrazas en El Fontán, Oviedo

CONTRA LA TASA TURÍSTICA

Los empresarios del sector turístico han vuelto a mostrar su oposición a la ecotasa que el Principado va a autorizar para que puedan aplicarla de forma voluntaria los Ayuntamientos que así lo deseen. "Es un impuesto a las vacaciones", ha reiterado Corral. El sector está a la espera de conocer el detalle de esa tasa turística que podría estar en vigor el próximo verano. "Nadie concreta nada, ni se ha puesto en contacto con nosotros.