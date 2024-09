El motivo por el que están llegando medusas gigantes a las playas de Asturias

La alarma ha saltado entre los bañistas del Cantábrico por la cantidad de medusas que están llegando a las playas de Asturias. En la de San Lorenzo, en Gijón, han sido vistos ejemplares gigantes de 'rhizostoma luteum'. Aunque no son venenosas, imponen con su gran tamaño. Esta especie puede llegar a alcanzar los 4 metros de longitud y los 50 kilos de peso. Las medusas que han aparecido en el arenal gijonés no han sido tan grandes y han quedado al descubierto con la marea baja.

Los expertos piden tranquilidad porque no suponen ningún peligro para los humanos. "En el caso de que te roce, la sensación es parecida a la de la ortiga", ha explicado en COPE el director de la Coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas, CEPESMA, Luis Laria, que conoce bien esta especie que también ha sido vista en otras playas de Asturias como la de La Llama en San Juan de la Arena (Soto del Barco).

COPE Asturias Playa de San Lorenzo, Gijón

¿pOR QUÉ ESTÁN LLEGANDO AL CANTÁBRICO?

La medusa 'rhizostoma luteum' es propia de aguas atlánticas pero las corrientes cálidas las están arrastrando hacia mares como el Cantábrico y "nos tenemos que ir acostumbrando a verlas con frecuencia", ha alertado Laria.

SE PUEDEN COMER Y SON BENEFICIOSAS PARA LA SALUD

A pesar de tener los tentáculos oscuros similares a los de la carabela portuguesa, la Rhizostoma luteum no es venenosa. Estos ejemplares no solo no son peligrosos, sino que "cada vez son más valorados desde el punto de vista gastronómico".

Este tipo de medusas son muy valoradas en la cocina asiática por sus beneficios para la salud, ya que tienen propiedades antioxidantes y ácidos grasos que regulan la tensión arterial y el colesterol. Su alto contenido en colágeno, un tejido que tiene la propiedad de rehidratar las células, dándoles elasticidad, las hacen una fuente idónea para su aplicación en cosmética y biomedicina, según apuntan los expertos.