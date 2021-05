Un millar de personas se concentran en Avilés en defensa de la industria asturiana

Un millar de personas se ha concentrado este jueves en Avilés para reclamar al Gobierno central que atienda a la singularidad de la industria asturiana para desarrollar una "transición justa" que permita asegurar el futuro de un sector con gran relevancia en el tejido productivo de la comunidad y fuerte presencia de empresas hiperelectrointesivas.

La manifestación, organizada por UGT y CCOO y con la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, entre otros responsables políticos, se ha desarrollado con espacio asignado para cumplir las medidas de seguridad frente a la COVID-19, y se suma a las actuaciones desarrolladas por ambos sindicatos ante la situación de "emergencia" que, advierten, vive la industria asturiana.

Sin descartar nuevas movilizaciones "más contundentes" para exigir que las ministras de Industria, Reyes Maroto, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cumplan los compromisos con la industria, los sindicatos instan al Ejecutivo central a aprovechar los fondos europeos para garantizar el futuro del sector y urgen una reunión entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha reclamado conocer el plan industrial del Gobierno para el conjunto del país y exige que se complete con un plan estratégico para Asturias que atienda a la singularidad de su industria. Al mismo tiempo, cree necesario un Pacto de Estado por la Energía. Además, Lanero ha incidido en que el estatuto de las electrointesivas no recoge las reivindicaciones planteadas por las industrias altamente intensivas; y lamenta que todavía no se haya producido la reunión entre los presidentes para concretar soluciones a la "emergencia industrial" de Asturias planteada en el Pacto por la Industria.

Por su parte, el secretario general de CCOO, José Manuel Zapico, ha remarcado que las sociedades con mayor peso industrial están resistiendo mejor las consecuencias de la pandemia e insta al Gobierno central a apostar por la industria "como motor de la economía". Asimismo, pide tiempo para poder adaptar la industria tradicional y que sea más sostenible, mientras ha criticado que la ministra Ribera, hasta el momento, solo haya echado "una mano al cuello" del sector.

Además de las intervenciones de dirigentes sindicales, la alcaldesa de Avilés ha realizado declaraciones de apoyo a la concentración por "el futuro de la industria", apostando por hacer frente a las "amenazas" que vive el sector. Monteserín urge vislumbrar un nuevo futuro para el sector del aluminio; así como por abrir un futuro estable y competitivo en el mercado energético de las industrias megaintensivas; afrontar aquellas infraestructuras fundamentales para un nuevo desarrollo industrial; e ir al máximo en los derechos de emisión de carbono, a la vez que se facilita el desarrollo de inversiones en tecnologías bajas en carbono.

"Europa debe ser exigente con los productos que no cumplen con la normativa social y medioambiental europea. Apostamos por una industria sostenible y avanzamos en ese proceso, pero no estamos dispuestos a ser los damnificados. Europa debe liderarlo y marcar un nuevo tiempo", ha dicho. No obstante, Mariví Monteserín también ha hecho hincapié en aspectos positivos para el futuro del sector en la comarca como la presencia de grandes centros de investigación "que suponen un cambio en el paradigma industrial y que viven un proceso de expansión".