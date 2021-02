Massiel saca las uñas por el gerente de Cabueñes

La polémica sobre la campaña de vacunación en Asturias ha llegado a uno de los programas de televisión más seguidos en España: Sábado Deluxe. La cantante Massiel, una de las invitadas en el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, mencionó en su entrevista al gerente del Área Sanitaria V, con cabecera en Gijón para defender que los equipos directivos de los hospitales sí se vacunen, como ha sucedido en el Principado.

"Tengo un amigo, Manolo Bayona, que es gestor del hospital de Cabueñes y me ha dicho: 'Me voy a vacunar el último porque gente de los sindicatos querían decir que los gestores se habían vacunado y me vacunaré el último' y yo le he dicho: '¡Y una mierda! Te vacunas cuando te lo ofrezcan, que estás todo el día desmontando UCIs'", ha relatado la ganadora de Eurovisión, que también ha desvelado que Bayona ya se ha vacunado contra el COVID.

El gerente de Cabueñes ya explicó, el pasado 10 de febrero en las redes sociales, que todos los profesionales sanitarios del Área V habían recibido, al menos, la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.