Más de 2.000 hogares recurrieron por primera vez a Cáritas durante 2020

Durante el año 2020, Cáritas Diocesana de Oviedo acompañó a un total de 12.434 personas que conviven en una totalidad de 5.158 hogares, de los que 2.151 recurrieron primera vez a Cáritas durante el año pasado, y el 47%, lo hicieron durante los meses de abril, mayo y junio. Los hogares monoparentales encabezados por mujeres y los hogares de personas migrantes, son los más expuestos a las consecuencias de la crisis. En el caso de los hogars monoparentales, los sustantadores/as principales tienen que asumir cargas adicionales a la conciliación entre el trabajo y el cuidado de los menores. El rostro de estos hogares es el de una mujer de edad comprendida entre los 40 y los 44 años que tiene a su cargo al menos a un hijo y que en un porcentaje de un 35% proceden de un país de Sudamérica y el Caribe.

Cabe destacar los hogares que no cuentan con ningún ingreso, que en Asturias ascienden a 1.761 y que alcanzan el 34% de los mismos. Luego están los hogares qeu cobran el Salario Social Básico, son 884 y aquellos que cuentan con otro tipo de ingresos como RAI, subsidios y prestaciones de empleo, así como jubilaciones, que alcanzan el 11%.

En el año de la pandemia, 769 personas se convirtieron en nuevas colaboradoras económicas de Cáritas, 138 en nuevos/as voluntarios/as y se recibieron 409.917 euros en donativos.

La responsable del servicio de análisis y estudios de Cáritas, Pilar Díaz Cano, pone el acento en que para las familias más vulnerables los sistemas de protección social no funcionan como deberían de funcionar.

Yadira Portillo es una mujer venezolano que perdió a su marido en 2019 a causa de una enfermedad y que llegó a Asturias huyendo de la dura situación que vive su país; perdí el sentido de vivir con la muerte de mi esposo y llegué a la parroquia del Cristo de las Cadenas que me encaminó a Cáritas don de me encontré con dos angeles que me escucharon esa noche, es el triste y emocionado testimonio de esta mujer migrante.