María Calvo, en COPE: "Presionaré con datos a Barbón para que baje los impuestos a los empresarios"

Quienes conocen a María Calvo (Gijón, 1975) la definen como una persona con talento, talante y compromiso con el trabajo. Y como no le gusta dejar a medias los proyectos, aspira a continuar cuatro más en la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y dar continuidad a la estrategia que inició en 2021, cuando se convirtió en la primera mujer que cogía las riendas de la patronal asturiana. Sus estudios en Derecho y ADE le han ayudado a dirigir Construcciones San Bernardo de Gijón, empresa familiar en la que se ha forjado profesionalmente y donde ha adquirido el valor del trabajo en equipo. “A mí me gusta la orquesta coral y acompasada, no quiero ruido”, ha expresado en COPE ante el empeño de su rival, José Manuel Ferreira, de darle rock and roll a la FADE porque la encuentra “dormida y sin resolver los problemas de Asturias”. La visión que tiene María Calvo del trabajo hecho durante su mandato es bien diferente. “Hemos conseguido avances importantes para acompasar el mercado laboral a la formación profesional y también hemos puesto sobre la mesa la burocracia o la fiscalidad que nos ahoga”, remarca la presidenta en funciones de la organización empresarial.

REBAJA DE IMPUESTOS

María Calvo sabe que tiene tarea pendiente y, por eso, espera revalidar la presidencia en las elecciones que FADE celebra el 11 de abril. ¿Cómo va a conseguir la ansiada rebaja de impuestos que llevan años reclamando los empresarios? “Con presión y con datos”, responde de inmediato. Su intención es presentar próximamente un estudio con cifras que demuestran que la fiscalidad que aplica el Gobierno de Asturias provoca “menos actividad económica, menos empleo y menos recaudación”. Su objetivo es que los números se impongan a la ideología y “haremos la presión necesaria para conseguirlo”.

COPE Asturias María Calvo, en COPE

OBSERVATORIO DEL ABSENTISMO LABORAL

Entre los retos inmediatos que se marca Calvo si es reelegida presidenta de FADE está la creación de un observatorio del absentismo laboral para tener datos reales sobre las enfermedades con mayor incidencia, en qué edades, cuáles son las causas y cómo abordarlas. “Lo abordaremos de forma urgente e inmediata”, ha adelantado en COPE la presidenta en funciones.

“ASTURIAS, TERRENO ATRACTIVO PARA INVERTIR”

Problemas y trabas existen. Pero también, virtudes. Y a ellas se agarra María Calvo para defender que Asturias es un “terreno muy atractivo” para montar empresas y ejecutar inversiones. No solo por los recursos naturales que posee, sino también por su cultura industrial o la formación de sus trabajadores. A ello añade la Variante de Pajares y la puesta en marcha de la Zalia que está en cartera para convertir al Principado en “el gran polo logístico del norte de España” que puede ayudar a captar inversiones y ayudar a crecer a las propias empresas asturianas.

SOBRE SU RIVAL

La presidenta en funciones reconoce abiertamente que no esperaba una campaña electoral en FADE tan intensa. Su rival, José Manuel Ferreira, ha llegado a denunciar “pactos oscuros” para blindar a María Calvo en la cúpula de la patronal asturiana. “Somos empresarios, hay que ir al debate interno y no a una campaña al estilo político”, ha asegurado en COPE. “Yo he velado para que empresarios y organización salgamos fortalecidos”, ha remarcado.