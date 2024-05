De Madrid a Cabañaquinta: las historias que traen los nuevos residentes que llegan a Asturias

Los 249 nuevos residentes que van a completar su formación en Asturias han tenido este miércoles la jornada de bienvenida. En el Salón de Actos del HUCA se han juntado todos y han recibido la información previa antes de empezar a ejercer durante los próximos dos años. 59 vienen para medicina familiar y comunitaria, 29 para enfermería familiar y comunitaria, nueve para medicina interna y radiodiagnóstico, ocho para pediatría... Y así completando especialidades.

Han quedado sin cubrir cuatro vacantes, en el suroccidente. El Principado dice que es por la "distancia, por la lejanía". El viceconsejero de Salud, Pablo García defiende que la sanidad asturiana es "atractiva" y no cree que para paliar listas de espera haya que ampliar el número de plazas para residentes: "Eso está bien pero no es la solución por sí mismo, no lo aporta todo. Deberíamos alinear la oferta y la demanda con un carácter previo. Para que no ocurran cosas como que ofertamos y no somos capaces de cubrir".

De Madrid a Cabañaquinta y de Tenerife a Mieres

Y es que dentro de ese amplio número de jóvenes que han llegado ya a Asturias hay historias curiosas. Como la de Sara, que es de Madrid. Y que ha elegido el Centro de Salud de Cabañaquinta: "Tenía ganas de venir aquí y darle importancia a la medicina de familia". También Cristian, que llega desde Tenerife, opta por la medicina de familia, en este caso en el Centro de Salud de Mieres Sur: "Elegí Asturias por el tiempo, huyo del calor" comenta entre risas antes de ponerse serio: "Es la oportunidad de coger un hospital comarcal. La formación para el residente de familia ahí es mayor".

Trabajo por delante

Ambos son conscientes de que tendrán trabajo por delante. Las listas de espera están disparadas y el Centro de Salud es el primer filtro del paciente con el sistema sanitario, aunque llegan con ilusión, como expresa Sara: "Venimos con muchas ganas. Ya tendremos tiempo para quemarnos". Ganas que también tiene Cristian: "Después de tantos años estudiando ya empezamos con la acción. Ahora que nos conozca ya Hacienda".