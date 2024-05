La madre de una menor tutelada en Asturias, en COPE: "Llevo tiempo avisando de que iba a pasar"

El caso de las cinco adolescentes tuteladas por el Principado que han sido prostituidasestá sacando a la luz otras situaciones delicadas que ponen en entredicho los protocolos y el control que ejerce la administración autonómica sobre los menores que tiene bajo su responsabilidad. Mirian, que prefiere no dar su apellido, ha contado su caso en COPE. Esta vecina de Mieres perdió la tutela de su hija en 2023. La niña tenía entonces 14 años. La madre sitúa el foco del problema en el momento en el que la menor conoció a un hombre mayor de edad que le proporcionaba drogas y que abusó sexualmentede ella.





El problema se iba haciendo mayor y Mirian intentaba corregir la conducta de la adolescente "sin dejarla salir y obligándola a copiar la lecciónporque no se puede dejar que los niños hagan lo que quieran y no pase nada, que es lo que pasa ahora con la administración autonómica". Lo que no le entra en la cabeza a esta madre es que esos castigos fueran utilizados por los servicios sociales para determinar que la niña no estaba en el mejor entorno familiar. "Me decían que copiar la lección le provocaba un trauma a mi hija y que era un castigo desproporcionado, que por eso se fugaba de casa". Al final, la adolescente acabó en un centro tutelado del Principado y del que también se escapaba. "En una ocasión tuve que recogerla yo y llevarla a la Guardia Civil para que la entregara", asegura que esta madre.

"Los protocolos no funcionan, nadie te escucha"

"Los protocolos fallan completamente". Mirian no tiene ninguna duda de que los controles y forma de actuar del Principado no funcionan. "Avisé con escritos al centro de que mi hija se quería fugar, pero no hicieron nada porque nadie te escucha y, claro, se volvió a escapar y estuvo otros quince días por la calle", lamenta esta madre que no comprende que "quites una menor a sus padres para que esté mejor y pasen estas cosas".





"Me enteré de que estaba en el hospital por las redes sociales del agresor"

Tras un año sin la tutela de su hija, tiene claro que el principal fallo está en la comunicación y en no escuchar ni contar con las familias."Llevo tiempo avisando de que esto iba a pasar, lo llevo advirtiendo desde que le pasó a mi hija, para que se hagan las cosas bien".

Mirian cuenta que se enteró de que su hija se encontraba en el hospital y que había sufrido abusos sexuales porque el agresor lo publicó en las redes sociales. "Nadie me llamó, te restringen la información y, como no tengo su tutela, no eres nadie".