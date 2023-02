Dejaron sus togas colgadas en la fachada del Palacio de Justicia de Gijón. La imagen es un símbolo con el que querían indicar la situación que están viviendo en los últimos años. Los han dejado colgados con una serie de promesas del Ministerio de Justicia que se han cumplido para otros funcionarios , pero no para los letrados de la Administración de Justicia - antiguamente conocidos como secretarios judiciales - que llevan ya cuatro semanas de huelga indefinida y que están citados a una reunión en la sede del Ministerio de Justicia, el jueves 16 de febrero.

RECLAMACIONES INCUMPLIDAS

La concentración silenciosa, celebrada frente al Palacio de Justicia de Gijón, estaba presidida por una pancarta en la que se podía leer un texto claro y reivindicativo: "Los acuerdos se cumplen". Y es que llevan desde el año 2021 esperando por una mejoras salariales y profesionales que se han concedido a otros funcionarios de Justicia pero no con los letrados de la Administración de Justicia. Según la delegada en Asturias del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Estrella Ornazabal, la situación les obliga a convocar una huelga indefinida "reivindicamos una adecuación salarial para nuestro cargo que hasta ahora no ha llegado. Pero también una serie de mejoras, como que se publique y se reforme el Estatuto Orgánico en relación con las categorías de los cuerpos, con las libranzas, sustituciones. Un sinfín de promesas que no se han cumplido", afirma Estrella Ornazabal.

La gota que colmó el vaso fue una subida salarial que se prometió en 2021 con los funcionarios de Administración de Justicia y que, a día de hoy, sigue sin cumplirse.

No es nada agradable para los letrados estar en huelga indefinida por el perjucio que están generando para la ciudadanía, pero en palabras de la delegada nacional del Colegio de Letrados, "es una obligación para conseguir una equiparación salarial y profesional de unos trabajadores que tienen la máxima cualificación, tras haber hecho una oposición muy dura y después de muchos años de estudio".

UN ATASCO QUE PUEDE LLEGAR A UN AÑO