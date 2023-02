Los problemas de la Sanidad asturiana continúan y el SIMPA advierte de que "no descarta" la huelga

El gobierno asturiano presume de ser uno de los que más invierte en Sanidad, pero los problemas siguen sin resolverse con las listas de espera en máximos y el personal protestando por las condiciones de trabajo.

El domingo más de 4.000 sanitarios se manifestaron en Oviedo y este lunes las negociaciones para mejorar las condiciones retributivas del personal han quedado suspendidas temporalmente. El SESPA y los sindicatos han decidido darse tiempo ante el bloqueo de las discusiones.

El Sindicato Médico (SIMPA), aunque no participó en la convocatoria del domingo, reconoce que es la muestra del “malestar existente entre los profesionales”. En un comunicado, advierte de que, si en la negociación que se está llevando a cabo no consiguen sus objetivos, no descartan “ningún tipo de medida, incluida la huelga”.

La única organización que estuvo en la marcha y en la mesa de negociación es el SICEPA, el sindicato de celadores. Su secretario general, Francisco Menéndez, advertía en COPE de que el problema de la Sanidad asturiana es la mala gestión. "No es un problema de que no haya dinero, no es un problema de que no haya personal, el problema es la gestión de ese personal", asegura, recordando que "no puede ser que un usuario esté dos años esperando por una prueba diagnóstica, un año para una consulta u ocho o diez meses por una intervención quirúrgica"

Entre tanto, desde el Servicio de Salud del Principado reconocen que "hay malestar y preocupación en la sanidad pública asturiana, la pandemia supuso un esfuerzo ingente de los profesionales y una tremenda tensión para el conjunto del sistema".

Pese a las críticas, insisten en que "estamos haciendo un esfuerzo muy importante para mejorar, para aumentar el número de profesionales y estabilizar sus condiciones laborales, para mejorar las infraestructuras sanitarias y contar con nuevos equipos y materiales, pero también para impulsar un plan de choque que reduzca las listas de espera".