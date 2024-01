Los parados 'cualificados' responden a los empresarios asturianos

Nos situamos a las puertas de una oficina del SEPA (Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias), en Gijón, para conocer de primera mano la respuesta de los parados al grito de auxilio de los empresarios: ¡No encontramos trabajadores cualificados! A lo largo de la mañana van llegando parados de diferente perfil profesional. Desde la joven de 21 años, que reconoce que no tiene una formación académica elevada, porque solo acabó la ESO. Hasta la titulada en empresariales, que nos aporta la versión más crítica con el empresariado.

No me plantean el contrato justo

Tiene experiencia en el ámbito de la economía. Está titulada en lo que antes se conocía como empresariales. Una diplomatura en Ciencias de la Economía, en la actualidad. Y nos dice que los empresarios saben bien por qué no encuentran profesionales cualificados. Nos cuenta su caso particular y empiezan a salir dato. Desde que "no quieren pagarles por esa cualificación y por eso no encuentran trabajadores adecuados a su demanda". Hasta la confesión de su caso personal: "Yo estoy titulada en lo que se conocía como Empresariales y los contratos que me estaban planteando era de administrativo o auxiliar administrativo. Yo tengo mucha experiencia y eso hay que gratificarlo. Te ofrecen un contrato de administrativo o una categoría de auxiliar administrativo y acabas resolviéndoles problemas por tu experiencia y formación", denuncia esta mujer, que no quiere darnos su nombre, pero sí exponernos su caso personal y su queja.

Que nos paguen por las horas que trabajamos

Otro parado se acerca la puerta de la oficina del SEPEPA. Está buscando trabajo en el sector verde o dónde salga. Tiene una formación de Nivel 2, en diferentes cursos. Reconoce que no está altamente cualificado, pero sí para lo que ha trabajado, y lo que quiere trabajar. Sobre todo un trabajo en el área verde, ya que tiene conocimientos de jardinería. A la hora de plantearle la queja de los empresarios, su respuesta es rápida y directa: "Más bien será que no encuentran gente a quien explotar". Mantiene este parado que también pide permanecer en el anonimato que "sabemos que la gente está con certificados profesionales, con estudios, cualificada. A veces más cualificada del puesto que se le ofrece".

Un hombre que acompaña a su mujer a la oficina del SEPEPA nos habla del caso de un conocido al que le pagan menos de lo que le corresponde en su trabajo. Puede ser el caso de su mujer, y nos dice que el problema es que "abusan del trabajador porque trabajan horas que luego no cobran. Trabajan doce, trece, catorce, horas y luego cobran ocho. Lo que necesita la gente es un trabajo de calidad, no lo que tienen ahora".