Los mitos (y alguna verdad) sobre el colesterol

La mitad de la población que vive en España tiene el colesterol en niveles que no son saludables. Lo dice un estudio de la Sociedad Española de Cardiología que advierte de que solo la mitad de estas personas está vigilada o bajo tratamiento. El resto no sabe sus problemas con el colesterol. Y es que hay mucho desconocimiento al respecto. En COPE, desmontamos los mitos sobre este factor de riesgo para el sistema cardiovascular, aunque la Organización Mundial de la Salud no lo considera una enfermedad.

¿Es malo? El colesterol es malo si, como has leído, está en niveles que no son saludables. En concreto, por encima de 200 miligramos por cada decilitro de sangre. En cualquier caso, el organismo produce colesterol de forma natural y es necesario para el funcionamiento del cuerpo humano.

¿Se corrige con la alimentación? No es el único factor para desarrollar el colesterol en niveles no saludables. Los alimentos repercuten en la salud, claro, pero también son importantes otros hábitos, como la actividad adaptada a tu edad y condición física.

¿Los huevos son malos para el colesterol? Es uno de los grandes mitos: la yema es peligrosa para la salud cardiovascular. Sin embargo, varios estudios han demostrado no sólo que los huevos no sean perjudiciales, sino que son muy beneficiosos para la salud.

¿Las personas delgadas tienen colesterol? Sí. Y también hay personas obesas con unos niveles saludables. El peso no tiene una relación directa con los problemas de colesterol; aunque las personas con sobrepeso pueden ser más propensas (igual que pueden tener más problemas de azúcar o tensión).

¿Funcionan los productos "anti-colesterol"? Son alimentos enriquecidos con esteroles y estanoles, que absorben el colesterol a través del intestino. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria autoriza su uso; pero es válido para un momento puntual: no debe sustituir a ningún medicamento recetado por un especialista.

¿La edad afecta? Como muchos otros aspectos relacionados con la salud, los años aumentan la facilidad para desarrollar problemas con el colesterol. En el caso de las mujeres menopáusicas todavía más, porque las hormonas intervienen directamente y las consecuencias de los cambios homonales se notan en los niveles de colesterol.