Los hosteleros de Oviedo esperan con temor las resoluciones del Principado

Merche, del bar El Punto y la I, en la calle Campomanes de Oviedo dice que todavía no me ha dado tiempo a informarme sobre las medidas que pueden afectar a Oviedo a partir de este martes, pero creo que son muy parecidas a las anteriores restricciones, cierre del interior del local y dejar abierta sólo la terraza. En el caso de Merche, la terraza son tres mesas y media docena de sillas, con lo que no compensa nada abrir el negocio. En esta ocasión, si tiene que echar el cierre, dice que se va a asesorar con el gestor y analizar las posibilidades de alguna ayuda, porque hay que seguir pagando facturas.

Javier, del cafe-restaurante Quinta Avenida en la calle Covadonga, dice que las medidas no las tienen claras ni ellos que son los que las ponen, y es preocupante. Javier tiene claro que los locales que no tienen terraza van a cerrar, al menos, en Oviedo, que es lo que a mí me atañe y no sabemos cuando se va a poder volver a abrir porque la cosa va para largo. Javier calcula que la situación va a llevar al cierre definitivo al 30% o 40% de los locales de hostelería en Oviedo. Sólo van a sobrevivir los negocios grandes, que tengan terraza y que lleven muchos años funcionando.

En la calle Jovellanos, Sergio regenta una cafetería y señala que se intentará abrir para vender, aunque sea, algo. Sergio es de los que cree que en cafeterías lo tenemos un poco mejor porque puedes vender cafés, pinchos para llevar, lo más complicado es el ocio nocturno y los restaurantes, porque con este frío nadie va a comer en una terraza.