Los ganaderos asturianos se suman a las protestas contra la PAC: “Nos están arruinando”

El campo asturiano se suma a las movilizaciones que se están realizando en toda Europa para protestar contra la Política Agraria Común.

Todavía no hay un calendario concreto de protestas, que se quiere coordinar con el resto de España, pero agricultores y ganaderos asturianos están decididos a dar la batalla contra las nuevas normas y regulaciones que les exigen, mientras se importan productos de terceros países que no las cumplen.

"Todas estas medidas que venden, diciendo que son para evitar el cambio climático y no sé qué cosas más, se nos exigen a nosotros, pero a lo que van a comprar fuera no les exigen nada", se queja la secretaria general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Asturias, Mercedes Cruzado, recalcando que "no hay reciprocidad en el tema de bienestar animal, en las exigencias medioambientales, en las condiciones laborales".

La burocracia es otro de los grandes problemas. Ramón Artime, presidente en Asturias de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), asegura que "nos están arruinando, quieren echarnos fuera del campo por la vía de la ruina, por la vía de la asfixia, por la vía de exigirnos cosas que no podemos cumplir, que no estamos preparados para cumplir”.

Rechazan, también, las acusaciones de Francia contra los productos españoles y advierten de que, aquí, también podrían producirse ataques a camiones franceses.

Ganaderos arrojando leche durante una protesta en Oviedo (Archivo)EFE/ J.L.Cereijido





“Ellos a quien están inundando con la leche francesa es a los españoles y hasta ahora nosotros no fuimos a hacer el daño que están haciendo ellos a nuestros productores”, apunta el secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA), José Ramón García, “Pachón”, señalando que “vamos a tener que empezar a pensar en eso, nosotros también sabemos abrir las cubas y tirar la leche que viene de Francia”.

Y ya advierten que, tras las protestas contra Bruselas no descartan otras contra el gobierno asturiano que, aseguran, también, les tiene abandonados.