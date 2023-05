Los candidatos asturianos eligen su palabra favorita... en castellano y en bable

Los candidatos de los siete principales partidos que concurren a estas elecciones autonómicas muestran, en un cuestionario elaborado por EFE, cuál es su palabra favorita en asturiano y en castellano.

En castellano, el presidente del Principado y candidato a la reelección por la FSA, Adrián Barbón, ha elegido "sentimiento". El cabeza de lista del PP, Diego Canga, se decanta por "excelencia". Manuel Iñarra, de Ciudadanos, elige "respeto". La palabra preferida de la candidata de Podemos, Covadonga Tomé, es "solidaridad". Y la de Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, "justicia". El cabeza de lista de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha elegido "decisivo". Y la candidata de Vox, Carolina López, asegura que "a palabra más bonita que hay en castellano y en asturiano es amor".

En bable, Barbón se queda con "señaldá", que significa melancolía. El popular Canga ha elegido "me presta", es decir, me gusta. Iñarra, de Ciudadanos, apuesta por "collaciu", el equivalente a compañero o amigo. Covadonga Tomé, de Podemos, y Adrián Pumares, de Foro, coinciden en su palabra favorita en bable: "entamar", comenzar en castellano. Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, apuesta por "Asturies", que no necesita traducción.