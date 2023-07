Los abogados de oficio vuelven a manifestarse en Oviedo por unas condiciones laborales "dignas"

Cerca de cincuenta abogados adscritos al turno de oficio en Asturias han vuelto a manifestarse este miércoles en Oviedo para exigir unas condiciones laborales "dignas" y el cobro de las guardias en las que no tengan que realizar ningún procedimiento.



Al inicio de la marcha, coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita, el portavoz del colectivo, Jaime Castejón, ha declarado que van a "iniciar una reclamación por vía administrativa" a las instituciones para "recuperar" las cuantías económicas correspondientes a los turnos de guardia en los que no se realizan procedimientos, pero los letrados tienen que estar disponibles, una indemnización que solo perciben los que trabajan en Oviedo o en casos de violencia de género.



"En caso de no recibir una contestación firme en plazo a la reclamación administrativa, iremos al terreno que conocemos mejor: los juzgados", ha advertido en declaraciones a los periodistas.



Además, el portavoz ha denunciado los riesgos que asumen cuando tienen que desplazarse durante la guardia, "que puede ser a las cuatro de la tarde o a las tres de la mañana" y para lo que no disponen de "ningún tipo de seguro".



"Somos abogados, no somos esclavos", "turno de oficio, dignidad" o "turno de oficio, vaya sacrificio" han sido algunos de los gritos con los que los abogados, cubiertos por sus togas, han exigido a las administraciones un horario más "conciliador", en el que los procedimientos de guardia se realicen entre las siete de la mañana y las doce de la noche.



Respecto a los salarios, las quejas se centraron en la "lentitud" para abonar los pagos, que pueden tardar de "uno a seis meses en percibirse", en la "ausencia de un salario mensual" y en la "precariedad" de los sueldos, que, por un procedimiento abreviado, pueden oscilar "entre 200 y 300 euros".



En la marcha , que partió de la sede del Colegio de Abogados y realizó parados frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la Junta General y la sede del Gobierno del Principado, los abogados han hecho énfasis en la necesidad de mostrarse "unidos" frente a la "inacción por parte de las administraciones " .



"No solo vamos a demostrar que somos bastantes, sino que también tenemos la fuerza suficiente para conseguir lo que reclamamos", han subrayado.



Según datos del Colegio de Abogados de Oviedo, el Principado lideró el aumento de letrados de oficio en España en el 2022, pasando de 1.452 letrados a 3.099 en toda la región.