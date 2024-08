López Acuña advierte sobre la viruela del mono: “Tenemos que estar alerta"

"Tenemos que estar alerta para no estar en lo peor”, es el consejo del epidemiólogo Daniel López Acuña para hacer frente a la nueva crisis sanitaria mundial provocada por la conocida como "viruela del mono".

López Acuña, ex directivo de la Organización Mundial de la Salud y afincado en Asturias, cree que "la clave está en que los profesionales sanitarios estén bien alertados para que, si hay un caso, se detecte rápidamente, se aísle y se rastreen contactos para vacunar".

En Asturias, desde el brote aparecido en 2022 hasta ahora se han detectado 61 casos, la mayoría importados. Personas que habían viajado a África o estado en contacto con quien lo había hecho.

"La viruela del mono es una enfermedad zoonótica", explicaba López Acuña en COPE, es decir, que es "una enfermedad que se transmite de animales a hombres, que tiene su reservorio no únicamente en el mono, sino en varios animales salvajes en el continente africano y que ha hecho saltos esporádicos a personas, a seres humanos. Es una enfermedad que, por decirlo de alguna manera, tiene relación de parentesco con la viruela, que fue radicada en el año 1978. Es un virus parecido, no es la misma enfermedad.

"En 2022 tuvimos un brote muy importante que alcanzó a 70 países", recuerda, un brote que sólo en España produjo cerca de 7.000 casos y motivó una primera declaración de emergencia sanitaria internacional, que cesó en el 2023, cuando ya se había abatido ampliamente.

"Lo que nos está sucediendo en estos momentos es que hay una nueva ola epidémica" explica, una ola centrada "fundamentalmente en la República Democrática del Congo, pero que se ha extendido a 15 países africanos más. Se trata de una variante nueva un poco más agresiva: genera una letalidad del 3%, en lugar del 1% que producía la variante anterior.

En Europa, ya se ha registrado un caso de esta nueva variante. Ha aparecido en Suecia y López Acuña ya advierte de que "es muy fácil" que aparezcan en otras partes del mundo, por "el trasiego de personas que existe internacionalmente. Lo que hay que hacer es detectar rápidamente el caso, aislarlo y vacunar a los contactos, que es lo que se está haciendo en Suecia, que es lo que se haría si mañana tenemos un caso en España o en Asturias".

El epidemiólogo asturiano respalda las medidas anunciadas por el Comité de Seguridad Sanitaria Europeo, que haelevado el riesgo de muy bajo, a bajoy descarta implantar controles en frontera o vacunaciones masivas.

"No son efectivas", señala, recordando que esta enfermedad "tiene un periodo de incubación de 3 semanas. Si cualquiera de nosotros se contagiase mañana, durante 2 o 3 semanas no tendría síntomas" que pudieran detectarse en un control, fronterizo. Además, a diferencia de la COVID, no se transmite por el aire, sino "por contacto estrecho de persona a persona".

"La recomendación europea es acertada, no controles de fronteras y no vacunación masiva", asegura, aunque advierte de que "otra cosa es en África, donde la vacunación sí debe extenderse a núcleos de población más amplios. Allí "esta nueva ola epidémica ha afectado mayormente a adolescentes y a niños".